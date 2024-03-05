Merkez Bankası rezervindeki düşüş kalıcı mı?

Yüksek gelen şubat ayı rakamlarının enflasyona yönelik beklenti ve ekonomi yönetiminin hedeflerini bozup bozmadığını değerlendiren Şekerci, diğer yandan enflasyonun yüksek gelmesine neden olan talep ve kurdaki muhtemel gelişmeleri de yorumladı. Başta döviz kuru olmak üzere seçim sonrası senaryoların da ele alındığı programda Şekerci, başta bütçe rakamları olmak üzere ekonomik programın öngördüğü ekonomik büyümede frenin nasıl gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

GLOBAL GELİŞMELER NASIL YANSIYACAK?

Başta FED kararları ve ABD ekonomisine etkileri ile Avrupa'nın ekonomik durumu olmak üzere global piyasalardaki gelişmelere ilişkin görüşlerini aktaran Şekerci, bu durumun Türkiye’ye yansımasını da değerlendirdi. Türkiye’nin kredi notunun ne zaman artacağına dair görüşlerini paylaşan Şekerci, not artışının ekonomiye etkilerini de yorumladı.

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MERKEZ BANKASI REZERVİ NE SÖYLÜYOR?

Şekerci makro ekonomik hedeflere ulaşılmasının eldeki rakamlar ve piyasa beklentilerin göre mümkün olup olmayacağını sorgularken bu alanda özellikle yabancı portföy akımı ve Merkez Bankası politikaları ile rezervlerin yeterli olup olmadığını değerlendirdi. Şekerci Merkez Bankası rezervlerinin son dönemlerdeki düşüşünün nedenlerini ve kalıcı olup olmadığını da yorumladı. Olası gelişmelerin şirketlere etkisini de değerlendiren Şekerci, 2024'te uygulanan ekonomi politikalarından hangi sektörlerin nasıl etkileneceğine yönelik fikirlerini anlattı.