Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar! Şampiyonluk rekor puanla!
Süper Lig'de zirve yarışı ve kümede kalma savaşı nefesleri keserken futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Yapay zekanın algoritmasının sonucuna göre Süper Lig şampiyonu aynı zamanda puan rekorunu da kıracak!
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.
DÜŞECEK İLK TAKIM!
Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 20 puanla İstanbulspor olacak.
ÜZÜLMEZ DE ÇARE OLAMAYACAK!
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 37 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.
HATAYSPOR DA ATEŞ HATTINDA
Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 40 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.
Süper Lig'den düşecek son takımın ise 42 puanla Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük olacağı tahmin edildi.
Ligi Fatih Karagümrük ile aynı puanda bitireceği tahmin edilen Gaziantep FK'nın ise ligde kalacağı tahmin edildi.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle:
TRABZONSPOR: 65 PUAN
BEŞİKTAŞ: 66 PUAN
FENERBAHÇE: 97 PUAN
GALATASARAY: 100 PUAN
Euro Club Index'in tahmini gerçeğe dönüşürse Galatasaray bu puanla birlikte tarihe geçecek.