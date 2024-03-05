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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar! Şampiyonluk rekor puanla! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar! Şampiyonluk rekor puanla!

        Süper Lig'de zirve yarışı ve kümede kalma savaşı nefesleri keserken futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Yapay zekanın algoritmasının sonucuna göre Süper Lig şampiyonu aynı zamanda puan rekorunu da kıracak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:27
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        Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.

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        DÜŞECEK İLK TAKIM!

        Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 20 puanla İstanbulspor olacak.

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        ÜZÜLMEZ DE ÇARE OLAMAYACAK!

        Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 37 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.

        4

        HATAYSPOR DA ATEŞ HATTINDA

        Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 40 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.

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        Süper Lig'den düşecek son takımın ise 42 puanla Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük olacağı tahmin edildi.

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        Ligi Fatih Karagümrük ile aynı puanda bitireceği tahmin edilen Gaziantep FK'nın ise ligde kalacağı tahmin edildi.

        7

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle:

        8

        TRABZONSPOR: 65 PUAN

        9

        BEŞİKTAŞ: 66 PUAN

        10

        FENERBAHÇE: 97 PUAN

        11

        GALATASARAY: 100 PUAN

        12

        Euro Club Index'in tahmini gerçeğe dönüşürse Galatasaray bu puanla birlikte tarihe geçecek.

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        Süper Lig'de en çok puan toplayan takım unvanı hala 93 puan ile 1988-89 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'de.

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