Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
İstanbul Küçükçekmece'de. bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde ölü bulundu. Maktulün üzerinden Mesut Özkol adına kimlik çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
İstanbul'da olay, Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu'nda, dün sabah saatlerinde yaşandı.
SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA HAREKETSİZ YATIYORDU
DHA'da yer alan habere göre park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
POLİS CAMI KIRARAK KAPIYI AÇTI
Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kapıları açtı.
SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde başında silahla vurulmuş olan kişinin öldüğünü belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada ise Mesut Özkol adına kimlik buldu. Olay yeri inceleme ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısının otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İncelemelerin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekipleri soruşturma başlattı.