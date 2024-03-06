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        Mehmet Tosun: Nitelikli insan kaynağımızı Bodrum'da tutamıyoruz

        MUĞLA Bodrum Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Tekne Aşçıları Derneği'nin başkan ve üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Sizler Bodrum mutfağının patronları, şeflerisiniz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:45
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        Mehmet Tosun: Nitelikli insan kaynağımızı Bodrum'da tutamıyoruz
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        MUĞLA Bodrum Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Tekne Aşçıları Derneği'nin başkan ve üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Sizler Bodrum mutfağının patronları, şeflerisiniz. Fakat biz hala nitelikli insan kaynağımızı Bodrum'da tutamıyoruz. Bugün bir turizm personelinin Bodrum'da ailesiyle birlikte yaşayabilmesi bu ekonomik şartlarda ne yazık ki çok zor. Biz işte bu sorunlara çözümle geliyoruz" dedi.

        AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Muğla Bodrum Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Tekne Aşçıları Derneği'nin başkan ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda Bodrum'un üç aya sıkışan turizmi ve sektör çalışanlarının yaşadığı sorunlar konuşuldu. Bodrum'un her sektörde değerlendirilmesi gereken çok zengin, nitelikli bir insan kaynağına sahip olduğunu söyleyen Tosun, "Sizler Bodrum mutfağının patronları, şeflerisiniz. Turizm sektörünün can damarısınız. Fakat biz hala nitelikli insan kaynağımızı Bodrum'da tutamıyoruz. Bugün bir turizm personelinin Bodrum'da ailesiyle birlikte yaşayabilmesi bu ekonomik şartlarda ne yazık ki çok zor. Biz işte bu sorunlara çözümle geliyoruz" ifadelerini kullandı.

        'HEDEF ÖNCE 5 AY, SONRA 8 AY TURİZM'

        Bodrum'un turizm sektörünü yavaşlatan ve aşağı çeken kronik alt ve üstyapı sorunlarını ivedilikle çözdükten sonra, başta turizm olmak üzere kamu ve özel sektörde çalışan dar ve orta gelirli personelin barınma ihtiyacını karşılayacaklarını anlatan Tosun, "Önce belediyeyi kurumsallaştıracağız. Yerel kaynakları kullanabilen, hizmete dönüştüren bir belediye yapılanması öngörüyoruz. Ardından da turizm için projelerimizi derhal hayata geçireceğiz. Her 1 Nisan'da altyapı problemleri ortadan kalkmış, sokakları, peyzajı, aydınlatması ile tertemiz bir şehri turizmcilerimize teslim edeceğiz. Bodrum'un turizm çeşitliliğini artıracağız. Sadece gastronomi değil, spor turizmi başta olmak üzere doğa sporları gibi adım adım turizmi 8 aya çıkaracağız. Bunu yaparsak ancak para kazanabiliriz. Sürdürülebilir bir turizmden söz edebiliriz. Üç ay çalışıp bir yıl o parayla idare eden başka bir sektör yok" açıklamalarında bulundu. Belediye meclis üyesi adayları arasında TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan gibi değerli turizmcilerin yer aldığını hatırlatan Tosun, göreve geldikleri takdirde TÜRSAB'ın hazırladığı 'Gastronomi Merkezi' projesini de hayata geçireceklerini kaydetti. Tosun, "Burası yöresel yemeklerimizin tadıldığı, aşçılarımızın yetiştiği, belediye ile iş birliği içinde istihdama yönelik çalışma yapılan bir merkez olacak" dedi.

        TURİZM ÇALIŞANLARINA EV SÖZÜ

        Turizm sektöründe çalışanların barınma ve konut sorunu yaşadığını da dile getiren Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Projemiz hazır. Sosyal konut projemizi, şehrin dışında Milas-Bodrum arasındaki bir lokasyonda başlatacağız. İster otelde ister teknede çalışın, Bodrum'da bir müddet sonra barınma sorunu başlıyor. Aile kurduğunuzda, aldığınız maaş kiraya yetmiyor, konut satın alamıyorsunuz. Sizlere hem kiralık hem de satın alınabilir konut seçeneği sunacağız. Aynı şekilde kamu personeli ve evi olmayan belediye personeli de bu imkandan faydalanacak."

        Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Şef Taner Kökten de mesleki anlamda yaşadıkları sıkıntıları, Bodrum'un turizm sektöründe çalışan personelin başta barınma olmak üzere yaşam koşullarını yakından ilgilendiren problemleri ve yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirdi.

        Tosun, seçim gezileri kapsamında aynı gün Bodrum Sivaslılar Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Tali Bayrakçı ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek, projelerini anlattı. Bayrakçı, Tosun ve ekibine başarılar diledi. Tosun'a saha gezisinde meclis üyesi adayları Rıza Karakaya, Nevzat Kanber, Yüksel Aslan, Zeynel Kılıç, Ayşen Kılıç Bozan, Özcan Altay ve Seha Ergene de eşlik etti.

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