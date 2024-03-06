İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma! Muğla'da, bir eve yapılan baskında 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 38 yaşındaki Ferdi Güray Başer, ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, satmadığını söyledi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:53 facebook

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