İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
Muğla'da, bir eve yapılan baskında 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 38 yaşındaki Ferdi Güray Başer, ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, satmadığını söyledi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te Ferdi Güray Başer'in (38) piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı.
EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
EVDE İKLİMLENDİRME SİSTEMİ DE BULUNDU
Narkotik köpeği 'Azot' ile evde yapılan aramada 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
"AĞRILARIMA İYİ GELİYOR" DEDİ
Gözaltına alınan Başer, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Başer, jandarmadaki ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, ticaret yapmadığını söyledi.