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        Kilolarca uyuşturucu ile yakalanan şüpheli: Ağrılarına iyi geldiği için yetiştirip, kullanıyorum

        MUĞLA'dabir eve yapılan baskında 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:25
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        Kilolarca uyuşturucu ile yakalanan şüpheli: Ağrılarına iyi geldiği için yetiştirip, kullanıyorum
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        MUĞLA'dabir eve yapılan baskında 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Ferdi Güray Başer (38), ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, satmadığını söyledi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te Ferdi Güray Başer'in piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Azot' ile evde yapılan aramada 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan Başer, işlemlerinin ardından tutuklandı. Başer, jandarmadaki ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, ticaret yapmadığını söyledi.

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        Galeri

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