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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ramazan fırsatı: Marketler gıda ve içecekte zamları önden yaptı - İş-Yaşam Haberleri

        Ramazan fırsatı!

        Ramazan ayına girilirken çeşitli marketler seçili ürünlerde fiyatları dondurduğunu açıklarken Habertürk'ün incelediği ürünlerde zamların önden yapıldığı ortaya çıktı. İçerisinde et ve süt ürünlerinin bulunmadığı 13 temel üründen oluşan Ramazan kolisinin maliyeti şubat başında 649 lira iken, maliyet mart ayı itibarıyla 753 liraya yükseldi. Yüzde 16'lık bu zam TÜİK'in açıkladığı; gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanan yüzde 8.25'lik artışın neredeyse 2 katına denk geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:15
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        Ramazan fırsatı!
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        Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar sahur ve iftar sofraları için alışverişe başladı. Her Ramazan olduğu gibi marketlerde ve online mecralarda Ramazan paket ve kolileri satışa çıktı. Bunun yanında pek çok şirket çalışanlara ya doğrudan söz konusu paketleri dağıtıyor ya da Ramazan ayı nedeniyle nakit desteğinde bulunuyor.

        Enflasyonda gıda ve hizmet öne çıktı
        Enflasyonda gıda ve hizmet öne çıktı

        TÜİK'in açıkladığı son veriler vatandaşların bu yıl Ramazan ayında mutfak alışverişlerinde zamlı fiyatlarla karşılaşacağını ortaya koydu. Pazartesi günü açıklanan verilere göre şubat ayında manşet enflasyon aylık yüzde 4.53, yıllık ise yüzde 67.07 oldu.

        TÜİK VERİLERİNE GÖRE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 8.25

        Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aylık artış ise yüzde 8.25 olarak gerçekleşti. Bu gruptaki yıllık enflasyon böylece yüzde 71.12 ile manşet enflasyonun 4.05 puan üzerine çıktı. Şubat ayında işlenmemiş gıda fiyatları yüzde 9.30 artarken, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış yüzde 7.29 olarak açıklandı.

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        FİYATLAR DONDURULUYOR AMA...

        Geçen yıllarda olduğu gibi özel market zincirleri 11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı boyunca çeşitli ürünlerde fiyatları donduracağını, yani söz konusu ürünlerde herhangi bir zam olmayacağını açıkladı.

        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler

        İçerisinde kırmızıet, beyaz et, peynir gibi süt ürünleri bulunmayan temel ramazan kolilerini oluşturan ürünlere bakıldığında ise halihazırda pek çok ürüne geçen ay TÜİK'in açıkladığı artış oranının çok üzerinde zam yapıldığı görüldü.

        GIDA ENFLASYONUNUN 2 KATI ZAM

        HABERTÜRK'ün geçen yıl ve bu yıl fiyatlarını karşılaştırdığı 13 üründen oluşan Ramazan kolisinin fiyatı yıllık olarak yüzde 89, aylık olarak ise yüzde 16 yükseldi. Yani söz konusu ürünlere ramazan ayı öncesinde TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonunun yaklaşık 2 katı zam yapıldı.

        Değerlendirmeye alınan ürünlerden oluşan ramazan paketinin maliyeti geçen yıl 399 lira iken bu yıl 753 liraya yükseldi. Eğer şubat ayındaki zamlar yapılmasaydı söz konusu kolinin maliyeti 649 lira olurdu.

        Harita

        KOLİDE TUZ, ŞEKER VE MAKARNA ZAM ŞAMPİYONU

        İncelediğimiz ürünlerde aylık olarak yani şubat başından mart başına kadar en hızlı artışlar tuz, şeker, ve makarna fiyatlarında yaşandı. Bu ürünlere son 1 ayda sırasıyla yüzde 49, yüzde 32 ve yüzde 27'lik zamlar geldi.

        13 adet üründen oluşan Ramazan kolisinde fiyat artışı yüzde 89'u buldu:

        ÜRÜN 2023 (TL) Şub.24 (TL) Mar.24 (TL) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
        İyotlu Tuz (750 gr) 15 23 34 49 132
        Küp Şeker (750 gr) 19 22 29 32 57
        Makarna (500 gr) 12 15 19 27 58
        Vanilyalı Puding (80 gr) 15 23 29 27 100
        Buğday Unu (1000 gr) 26 36 44 22 71
        Sele Zeytin (800 gr) 57 151 183 21 221
        Domates Salçası (830 gr) 40 42 49 16 23
        Bulgur (1000 gr) 40 70 79 13 98
        Ayçiçek Yağı (1 Lt) 42 67 74 11 76
        Pirinç (1000 gr) 40 56 62 11 55
        Tavuk Bulyon 6'Lı 14 20 22 10 63
        Siyah Çay (500 gr) 63 96 100 4 59
        Gazlı içecek (1 Lt) 19 29 30 3 59
        TOPLAM 399 649 753 16 89

        Yıllık fiyat artışında ise ilk sırayı yüzde 221 ile sele zeytin aldı. Bu ürünü yüzde 132'lik zam ile iyotlu tuz ve yüzde 100'lük artışla puding takip etti.

        Ramazan öncesi marketlerde temel gıda kategorisine giren pek çok üründe hem gıda hem de manşet enflasyonun çok üzerinde zam yapılırken Ramazan kolilerinde indirimlere de gidildiğini belirtmek gerekiyor.

        Ramazan kolileri ürün içeriğine göre sınıflara ayrılıyor. Bazı zincir marketler kolilerde, sınıfına göre yüzde 10 ila 15 arasında değişen indirimler uyguluyor. Tabii bu indirimlere rağmen ödenecek fatura bir önceki ayın üzerinde kalıyor.

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