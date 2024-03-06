İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, her yıl yayınladığı 'Servet Raporu'nun 2024 edisyonunu yayınladı.

Faiz oranlarındaki değişim, ABD ekonomisinin performansı ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişle küresel servet büyüdü. UHNWI (Ultra High Net Worth Individual) olarak tabir edilen ultra zenginler, yüzde 4,2 artarak dünya genelinde 626 bin 600 kişinin üzerine çıktı. Ultra zengin sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 7,2, Orta Doğu'da yüzde 6,2 artarken, sadece Latin Amerika'da düşüş görüldü. Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen beklentiler ultra zengin sayısının artacağı yönünde. 2028'e kadar dünyadaki ultra zenginleri yüzde 28,1 artması bekleniyor, özellikle Asya'da Hindistan'da yüzde 50, Çin'de yüzde 47 yükseliş öngörülüyor.

ÜLKELERE GÖRE ULTRA ZENGİN SAYILARI GRAFİĞİ

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TÜRKİYE ZİRVEDE

Knight Frank'in yayınladığı raporda 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar yaşanan değişimler yer aldı. 30 ülke arasında yüzde 9,7 ile en çok Türkiye'de ultra zengin sayısında artış yaşandı. 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi. Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı.

ÜLKELERE GÖRE ORANSAL OLARAK ULTRA ZENGİN SAYISINDA EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN YERLER

EKONOMİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), şubat ayı sonunda açıkladığı, 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre; Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. GSYH böylece ilk kez 2023 itibarıyla 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı. Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı. Böylece kişi başı gelir tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

ULTRA ZENGİN SAYISI ÜLKE 2023 YILI Avustralya 15347 Avusturya 2167 Kanada 27928 Çin 98551 Finlandiya 1269 Fransa 24941 Almanya 29021 Hong Kong 5957 Hindistan 13263 Endonezya 1479 İrlanda 189 İtalya 15952 Japonya 2171 Malezya 754 Hollanda 839 Yeni Zelanda 2587 Norveç 2276 Portekiz 800 Singapur 4783 Güney Afrika 835 Güney Kore 731 İspanya 10149 İsveç 4125 İsviçre 14734 Tayvan 764 Tayland 889 Türkiye 1932 İngiltere 23072 ABD 225077 Vietnam 752