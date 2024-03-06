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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Knight Frank'in 2024 Servet Raporu yayınlandı: Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı

        Knight Frank'in '2024 Servet Raporu'na göre; 2023'te önceki yıla göre oransal olarak en çok ultra zengin artışı Türkiye'de yaşandı. 30 ülke arasında yüzde 9,7'lik artışla zirvede yer alan Türkiye'de 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi. 2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı

        Giriş: 06.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:05
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        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
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        İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, her yıl yayınladığı 'Servet Raporu'nun 2024 edisyonunu yayınladı.

        Faiz oranlarındaki değişim, ABD ekonomisinin performansı ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişle küresel servet büyüdü. UHNWI (Ultra High Net Worth Individual) olarak tabir edilen ultra zenginler, yüzde 4,2 artarak dünya genelinde 626 bin 600 kişinin üzerine çıktı. Ultra zengin sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 7,2, Orta Doğu'da yüzde 6,2 artarken, sadece Latin Amerika'da düşüş görüldü. Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen beklentiler ultra zengin sayısının artacağı yönünde. 2028'e kadar dünyadaki ultra zenginleri yüzde 28,1 artması bekleniyor, özellikle Asya'da Hindistan'da yüzde 50, Çin'de yüzde 47 yükseliş öngörülüyor.

        googledocs

        ÜLKELERE GÖRE ULTRA ZENGİN SAYILARI GRAFİĞİ

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        TÜRKİYE ZİRVEDE

        Knight Frank'in yayınladığı raporda 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar yaşanan değişimler yer aldı. 30 ülke arasında yüzde 9,7 ile en çok Türkiye'de ultra zengin sayısında artış yaşandı. 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi. Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

        2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı.

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        ÜLKELERE GÖRE ORANSAL OLARAK ULTRA ZENGİN SAYISINDA EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN YERLER

        EKONOMİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), şubat ayı sonunda açıkladığı, 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre; Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. GSYH böylece ilk kez 2023 itibarıyla 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı. Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı. Böylece kişi başı gelir tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

        ULTRA ZENGİN SAYISI
        ÜLKE 2023 YILI
        Avustralya 15347
        Avusturya 2167
        Kanada 27928
        Çin 98551
        Finlandiya 1269
        Fransa 24941
        Almanya 29021
        Hong Kong 5957
        Hindistan 13263
        Endonezya 1479
        İrlanda 189
        İtalya 15952
        Japonya 2171
        Malezya 754
        Hollanda 839
        Yeni Zelanda 2587
        Norveç 2276
        Portekiz 800
        Singapur 4783
        Güney Afrika 835
        Güney Kore 731
        İspanya 10149
        İsveç 4125
        İsviçre 14734
        Tayvan 764
        Tayland 889
        Türkiye 1932
        İngiltere 23072
        ABD 225077
        Vietnam 752
        ULTRA ZENGİN SAYISINDA EN YÜKSEK DEĞİŞİM
        ÜLKE DEĞİŞİM (YÜZDE)
        Avustralya 2,9
        Avusturya 0,3
        Kanada 2
        Çin 3,3
        Finlandiya 4,1
        Fransa 0,2
        Almanya 1,1
        Hong Kong 2,5
        Hindistan 6,1
        Endonezya 4,2
        İrlanda 0,4
        İtalya 3,8
        Japonya 0,3
        Malezya 4,3
        Hollanda 0,2
        Yeni Zelanda 2,9
        Norveç 1,1
        Portekiz 3
        Singapur 4
        Güney Afrika -1,3
        Güney Kore 5,6
        İspanya 1,7
        İsveç 2,5
        İsviçre 5,2
        Tayvan -0,3
        Tayland 0,8
        Türkiye 9,7
        İngiltere 3,1
        ABD 7,9
        Vietnam 2,4
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