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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeliler Derneği açılışında "Bu gidişat böyle gitmeyecek. Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin." şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:03
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

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        Ali Koç, birkaç gün içinde basın toplantısı düzenleyeceğini ve önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi.

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        Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

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        "Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet vs vs. Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir TV programı olacak. Beni orada iyi dinleyin. Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur. Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler... Her anlamıyla yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek. Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin."

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