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        Haberler Yaşam Moda Moda ve teknoloji sınırları zorluyor: Malzemesi hava olan çanta

        Moda ve teknoloji sınırları zorluyor: Malzemesi hava olan çanta

        Akıllı gözlükler, akıllı kıyafetler, otomatik bağcıklı ayakkabılar, hibrit çantalar derken moda ve teknoloji iş birliği bir kez daha aklın sınırlarını zorladı. Yüzde 99'u havadan oluşan bir uzay çağı çantası hayatımıza girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:11
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        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
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        Moda dünyası, gücünü teknolojiyle birleştirerek yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Bugüne dek moda ve teknoloji markaları iş birliği yaparak mikrofon, hoparlör ve kameralarla donatılmış akıllı gözlükler de üretti; taşınabilir hoparlörü olan hibrit çantalar da. Akıllı telefonlara bağlanabilen ceket, güneşin etkilerini azaltmak için akıllı mayo, otomatik bağcıklı ayakkabılar ve daha fazlası hem teknolojinin hem de modanın sınırlarını genişletti.

        Bir süredir görkemli podyum gösterileriyle moda tutkunlarını heyecanlandıran Paris Moda Haftası'ndan da ilginç bir çanta tasarımı çıktı. Ancak ne kadar kullanılabilir olduğu tartışma konusu. Üstelik yüzde 99'u havadan oluşan bir çantaya para ödemek bazılarının kulağına pek hoş gelmeyebilir.

        NASA ONAYLI

        Fransız tasarım markası Coperni, yüzde 99'u hava olan bir çanta oluşturmak için NASA'nın geliştirdiği silikon bazlı nano teknolojik bir madde olan silika aerojelini kullandı. Bilimin şu ana kadar keşfettiği en hafif malzemelerden birinden yapılmış olan çantanın tamamı yalnızca 33 gram, yani A4 kağıttan biraz daha ağır. Bu hassas çanta için markanın iddiası, cep telefonunun ağırlığını rahatlıkla taşıyabileceği yönünde.

        Çanta için, "Yüzde 99 saf havadan ve yüzde 1 geleceğin camı olan özel camdan yapılmıştır" şeklinde nitelendirme yapıldı. Lüks moda için çanta yapımında kullanılan uzay çağı malzemesi, aslında daha önce NASA tarafından yıldız tozunu yakalamak ve Mars'a giden uzay aracının yalıtımını sağlamak için kullanılmıştı.

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        GERÇEKTEN KULLANABİLECEK MİYİZ?

        Yarı saydam ve dumansı görünümlü çantanın sosyal medyada tanıtılmasının ardından çantanın kullanışlılığı konusunda şüpheci yorumlar paylaşıldı. "Bu çantanın içine ne koyabilirsiniz ki?", "Çanta kırılır mı?", "Gerçek bir çanta işlevi görebilir mi?" gibi sorular yağınca, marka tarafından, "Çanta, cep telefonu taşıyabilir" yanıtı geldi. Bir telefonun ortalama ağırlığının 200 gram olduğu düşünülünce, çantadan beklenti, kendinden neredeyse altı kat daha ağır yükü taşıması yönünde.

        "Air Swipe" çanta, Paris Moda Haftası'nda Sonbahar-Kış 2024 sezonu hazır giyim koleksiyonunun bir parçası olarak sergilendi. Bu defile çantasının sadece bir gösteri malzemesi olarak kalıp kalmayacağı merak konusu. Herkesin ulaşabileceği şekilde satışa çıkacak mı, çıkacaksa fiyatı ne kadar olacak? Henüz bu soruların yanıtı bilinmiyor.

        BELLA HADID'İ PODYUMDA BOYADILAR

        Markanın kurucu ortakları Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant, moda ve teknoloji arasında köprü kurma konusunda ilk kez bir girişimde bulunmuyor. Tasarımcılar 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için Bella Hadid'in vücudunu podyumda beyaz bir elbiseye dönüşen sprey boyayla kaplatmış, olay moda dünyasında büyük sansasyon yaratmıştı.

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