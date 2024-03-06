Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı

Ceyhun Fersoy: Hiç beklemediğimiz bir şey. Şaka gibi geliyor. Dün sabah konuştuk. Pendik maçına nasıl gideceğiz, ne yapacağız diye. Film şeridi gibi. Ben onu yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. Bildim bileli çocukluğundan beri motosiklet kullanıyordu. Kaza neden kaynaklandı tam olarak bilmiyorum. Birisi mi vurdu, kaydı mı, korktu mu panik mi yaptı. Çok iyi bir insandı. Önce ailesine, kızına, Burcu'ya ve bize sabırlar versin.