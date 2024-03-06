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        Haberler Magazin Kudret Sabancı'dan Gülten Kaya'ya cevap

        Ahmet Kaya filminin yönetmeni Kudret Sabancı'dan açıklama

        Ahmet Kaya'nın biyografik filmi "Ahmet'in Türküsü - Son Şarkı"nın yönetmeni merhum şarkıcının eşinin tepkisine cevap verdi; "Sansür denebilecek bir yok etme arzusu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 18:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:16
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        Kudret Sabancı'nın yönettiği filmde Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan canlandırırken kendisine Ezgi Şenler ile Serdal Genç eşlik etti. Merhum sanatçının eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 'filmi ticari proje olarak gördüklerini ve asla desteklemediklerini' belirtmişti. Gülten Kaya Hayaloğlu'nun bu açıklamarından sonra gösterime 1 Mart'ta giren filmin açılışı sadece 12.594 kişiyle gerçekleşmişti. Filmin yönetmeni Kudret Sabancı bu olayların üzerine sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

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        “TOPLUMA MAL OLAN KİŞİLERE İLİŞKIN YAPILAN FİLMLER MAALESEF ZAMAN ZAMAN ÇEŞİTLİ SPEKÜLASYONLARA MARUZ KALMAKTADIR”

        Ünlü yönetmen Kudret Sabancı açıklamasına şu cümlelerle başladı, "Sinema filmimiz sonunda izleyicilerle buluştu. Bilindiği üzere, daha önce planlanan gösterim, öncelikle pandemi daha sonra da muhatap kaldığı bir takım hukuki süreçler sebebiyle bugüne kaldı. Topluma mal olan kişilere ilişkin yapılan filmler maalesef zaman zaman çeşitli spekülasyonlara maruz kalmaktadır. Ahmet Kaya da son dönemde çeşitli şekillerde adları gündeme gelen ve tartışmalara neden olan diğer kişiler de insanlığın, kültürün ve tarihin ortak değerlerine dönüşmüşlerdir. Bu kişilerin adları, dış görünüşleri, hayatı ve düşünceleri gibi kişiliğine dair unsurları, telif hakları kapsamında değil, kişilik hakları kapsamındadır ve hayat hikayeleri de alenileşmiş durumdadır."

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        "TARİHSEL VE SOMUT OLAYLAR ÜZERİNDE HİÇ KİMSENİN TELİF HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

        Yönetmen Kudret Sabancı, "Tarihsel ve somut olaylar üzerinde hiç kimsenin telif hakkı söz konusu değildir. Dolayısıyla kamuya açık bilgilerle çekilen bir film için herhangi bir izin gerekmemektedir. Ülkemizde ve dünyada bu konudaki kriterler yeterince açıktır ve bu konuda son derece özenli davrandığımızın bilinmesini arzu ederiz. Şarkılarıyla geniş halk kitlelerinin ilgisine ulaşmış, sonrasında linçe uğramış, ülkesini terk etmiş, vefatından sonra da Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’ne layık görülmüş, yani sanatı ve yaşamı ile fazlasıyla kamuoyuna mal olmuş bir sanatçının hayatı, sanatın da sinemanın da konusudur ve üzerinde kitlelerin farklı bakış açılarına sahip olması da çok doğaldır" ifadelerini kullandı.

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        "SANSÜR DENEBİLECEK BİR YOK ETME ARZUSU"

        "Sanatın çok sesli doğası içerisinde herkesin aynı süreci kendi perspektifinden yansıtması sanatın sunduğu bir olanaktır ve yaptığımız da bundan ibarettir. Bütün topluma ait olan bu değeri ve zenginliği, tekelci hatta baskıcı bir özel ekonomik mülkiyet anlayışı içerisinde, sansür denebilecek bir yok etme arzusundaki motivasyonu kamuoyunun takdirine bırakıyor, eksiği ve fazlasıyla sinemamıza yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" mesajını sosyal medyada yayınladı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

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        #ahmet kaya
        #Kudret Sabancı
        #Gülten Kaya Hayaloğlu
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