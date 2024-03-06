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        Muğla'da araçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:20
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        Muğla'da araçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı.

        Tepe Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde, bir otomobilin içinde 2 gündür aynı kediyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu.

        Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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