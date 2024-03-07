İstanbul depremine 2 kez 280 milyar koruma

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Gaziantep'te düzenlediği Depreme Dayanaklı Bina Tasarım Yarışması'nda DASK'sız Olmaz programının konuğu olan Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, 7'incisi düzenlenen yarışmaya bu yıl 24 üniversitenin mimarlık ve inşaat fakültelerinden öğrencilerinin katıldığını kaydetti. Eren, yarışmanın Gaziantep'te yapılmasının sebeplerinden birisinin depremi yaşayan bir şehir olması ve diğer sebebinin ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin deprem sırasında gösterdiği duyarlılık olduğunu anlattı. Eren öğrencilerin gelecekte depreme dayanıklı binalar tasarlamaları için yapılan yarışmanın öğrencilerin çıktılarının gelecekte görüleceğini umut ettiğini ifade etti.

'DASK HAZIRLIKLI YAKALANDI'

DASK olarak Türkiye'nin yaşadığı en kötü felaketlerden birisi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine hazırlıklı yakalandıklarını söyleyen Eren, "Her şeyden önce iş sürekliliği kapsamında DASK'ın olağanüstü yönetim merkezini Ankara'da konumlandırdık. Kısa bir süre sonra deprem oldu. Deprem sürecini oradan yönettik. DASK'ın ana veri merkezini de depremden uzak olan bir şehre taşıdık. Hasar ve ihbar süreçleriyle ilgili tüm altyapıyı yeniledik. DASK'ın tüm teknolojik altyapısını da yeniledik. Teminat artışları yaparak 25 milyar lira olan DASK korumasını 117 milyar liraya çıkarmıştık. Bugün rakam 280 milyar liraya ulaştı. Böylece DASK 1 yılda 280 milyar liralık ödeme gücüne ulaştı" şeklinde konuştu.

4 AYDA 35 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Depremin ardından hasar sistemlerini yenilediklerini ve kısa sürede bölgeye gelerek hasar ödemelerini gerçekleştirdiklerini anlatan Eren, bugüne kadar depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara 35 milyar liralık bir ödeme yaptıklarını kaydetti.

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DASK'ın 2000 yılında kurulmasının ardından depremin olduğu yıla kadar toplamda 114 bin dosya elleçlediğini ve bunun karşılığında 1.5 milyar lira hasar ödediğini ifade eden Eren, "Sadece Kahramanmaraş depremlerinde 600 bin dosya elleçlendi ve bunun karşılığında 35 milyar lira 4 ay gibi kısa bir sürede ödendi. Hasar ihbar sistemlerimizi yenilememiz hasarın çabuk ödenmesinde etkili oldu. 96 bin dosyayı 24 saat içinde açabilecek bir altyapımız var. Tabii ki çok organize bir şekilde çalıştık. Ekiplerimiz de insanüstü bir çaba gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın raporlarını da baz alarak onların sistemleriyle entegre olup bu entegrasyon neticesinde ilk etapta yıkılmış olan binalardaki vatandaşlarımızı sıcak para ile buluşturduk. DASK'ın tarihinde bir ilk olan yüzde 15'lik ön ödeme de yaptık. Bu rakam küçük gelebilir ama o dönem vatandaşlarımızın bir şehirden diğerine taşınmaları, basit ihtiyaçlarını görmeleri adına çok kıymetli bir destekti" diye konuştu.

DASK ARTIK ENFLASYON KORUMALI

Yılbaşında deprem sigortalarında teminatların güncellenip enflasyon koruması getirildiğini hatırlatan Eren, "Metrekare fiyatı 3 bin TL'ydi. Bunu 6 bin liraya çıkardık. Böylece vatandaşların hasar sırasında DASK'tan alabilecekleri rakam iki katına çıkmış oldu. Buna ek olarak bir enflasyon klozu ekledik" dedi.

Eren enflasyon korumasını bir örnekle şöyle açıkladı:"Öncelikle 1 Ocak 2024'ten itibaren poliçelerini yaptıran vatandaşlarımızın herhangi bir zeyil yaptırmalarına gerek yok. Ancak bu tarihin öncesinde hala yaşayan poliçesi olup 2024'e sarkan vatandaşların, belli bir prim karşılığında zeyil yaptırarak teminatlarını artırmalarını öneriyoruz ki herhangi bir hasar durumunda yüksek rakamlardan hasarlarını tahsil edebilsinler. Diyelim ki ocak ayında poliçenizi yaptırdınız ve bunun sonunda 100 TL hasar alacaksınız. Şubat ayına geldiğinizde bir deprem olduğunda geriye dönük olarak o ayın enflasyon rakamını alıyoruz, enflasyonun yüzde 10 olduğunu varsayalım, hemen hasarı 110 lira olarak hasarınızı alabiliyorsunuz."

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Eren Ocak 2024'te 1.2 milyon lira olan en yüksek hasar ödeme rakamının nisan ayı itibariyle 1 milyon 389 bin liraya ulaştığını belirterek, 2023'te DASK yaptıran vatandaşların bu rakamdan yararlanması için zeyilname yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi.

DOĞAL AFET SİGORTASI GELİYOR

Doğal Afet Sigortası çalışmalarının hızlandığını ve tamamlandığını vurgulayan Eren, bu sigortanın selden, orman yangınına tüm doğal afetleri kapsayacak hale geleceğine temmuz ayında da sigorta şirketlerinin de entegrasyonu ile hayata geçeceğine işaret etti. Doğal Afet Sigortası ile tarifenin oluşturulması için modelleme çalışmasının 1.5 yılda tamamlandığını anlatan Eren, diğer doğal afetlerin belli bir çarpanla birlikte yeni poliçenin içinde yer alacağını dile getirdi. Tarife ve primlerin tıpkı DASK'ta olduğu gibi bölgelere göre değişebileceğini söyleyen Eren "Ancak poliçeler üzerinde çok ciddi bir prim artışına sebep olmayacak" diye konuştu.

İSTANBUL DEPREMİNİ MODELLEDİK

Beklenen İstanbul depremine ilişkin Eren, "Hiç şüphesiz istiyoruz ki sigortalılık oranı yüzde 100'e varsın. Vatandaşlarımız deprem olduğunda sigorta yaptırmaya koşuyor, hızlı bir şekilde poliçe artışı oluyor. Ondan sonra hemen unutuyoruz. DASK gerçekten çok önemli bir koruma. Bunun üzerine vatandaşlarımızın isterlerse sigorta şirketlerinden konut sigortaları ile ekstra hasar ödemesi alabilme şansları var. Vatandaşlarımız DASK poliçelerini mutlaka yapmalı ve takibini de yapmalı. Tabii ki sigorta doğru metrekare üzerinden yapılmalı. Kamunun bir çok kurumu İstanbul depremine yönelik çalışıyor. Biz DASK olarak İstanbul depremini modelledik ve bu modelleme neticesinde İstanbul'un alabileceği maksimum yaklaşık hasarı da tespit ederek bu riski yurtdışına transfer edebilecek bir koruma aldık. Bu rakam da 280 milyar lira. Bir yıl içinde olabilecek 2 tane büyük depremde, 2 kez 280 milyar lira ödeyebilecek güce sahibiz" dedi.

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KUMBARAYA PARA ATARSAK HEPİMİZ GÜVENDE OLACAĞIZ

Poliçe sayısının artmasını istediklerini belirten Eren, şunları da kaydetti: "Vatandaşlardan gelen primden oluşan havuzumuzun rakamı artsın böylece daha az reasürans kapasitesine ihtiyacımız olsun. Bu yolla da yurtdışına bu büyük rakamları göndermeyelim aynı zamanda da o havuzumuzdaki parayı kullanabilelim. Bu yüzden yüzde 100 sigortalılık bizim için çok kıymetli. Reasüransı yurtdışına göndermenin şüphesiz bir bedeli var. Biz de bu bedeli vatandaşın poliçesine yansıtıyoruz. Herkes eğer sigortalı olursa bu kumbaraya bir para atarsa hepimiz güvencede olacağız."