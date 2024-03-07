Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
İstanbul Beykoz'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki M.B.Y., evine giderken 50 yaşındaki Ekrem Baş tarafından göğsünden bıçaklandı. Küçük çocuk tedaviye alınırken, zanlı, "öldürmeye teşebbüsten" tutuklandı
İstanbul'da kan donduran olay Beykoz ilçesinde yaşandı. Beykoz Koç Ortaokulu öğrencisi M.B.Y. (10), önceki gün evine giderken yolda Ekrem Baş (50) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı.
ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı öğrenciyi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli Ekrem Baş yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baş, çıkarıldığı hakimlikçe, nitelikli adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.