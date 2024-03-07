Bodrum FK'da Eray korkuttu

1'inciLig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum FK'nın genç oyuncusu Eray Akar'ın trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki forvetin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bodrum FK'nın açıklamasında, "Futbolcumuz Eray Akar’ın akşam saatlerinde Hatay’ın Hassa ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendik. Durumu iyi olan futbolcumuz Eray Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Devre arasında Afyonspor'dan transfer edilen Eray, Bodrum'da 2 lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

UĞUR DEMİROK'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ligde 2 Mart Cumartesi günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanıp saha olayları nedeniyle ilk yarıda 15 dakika duran Bodrum FK-Eyüpspor maçında tribünden atılan yabancı bir maddeyle saha içinde gözünden yaralanan konuk ekibin yedek futbolcularından Uğur Demirok ameliyat oldu. Bodrum FK, tecrübeli savunma oyuncusu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bodrum'un mesajında, "Geçmiş Olsun Uğur Demirok. Bugün gözünden ameliyat geçiren Eyüpspor futbolcusu Uğur Demirok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede tekrar sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.