Kubilay Aka: Hayatımda kimse yok

'Zaferin Rengi'nin çekimleri bitti, film gösterime girdi, yurt içi ve yurt dışı gala turnesi tamamlandı. 'Hücreler'in İstanbul ve turne programı ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir de dizinin yoğun çekim takvimi bulunuyor.

Hal böyle oyunca Kubilay Aka'nın özel hayatına zamanı pek kalmıyor.

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kubilay Aka, iç huzur istediğini, bir ilişkisi olması halinde kadınlarda; dış güzellik yerine iç huzuru tercih ettiğini söyledi.