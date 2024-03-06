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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, marinadaki işçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:07
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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, marinadaki işçilerle bir araya geldi.

        Yazıcı, Sarıana Mahallesi'nde Marmaris Yat Marina'yı ziyaret ederek, işçilerle sohbet etti.

        Her kesimin hayatına dokunacak güzel işlere imza atacaklarını belirten Yazıcı, şunları söyledi:

        "Marmaris'in, çalışma hayatına da katkılar sağlayacağız. Herkes en iyi şekilde yaşamayı hak ediyor. Çocukları en iyi şekilde spor yapsın, en güzel en temiz plajlarda denize girsin. En iyi yollardan gitsinler. Sizlere en iyi şekilde hizmet edemezsem, projeleri hayata geçiremezsem Allah bana başkanlığı nasip etmesin. Sizlerden de bu duama amin bekliyorum."

        Marina sahibi Bora Özkaynak, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Yazıcı, projeleri hakkında bilgi verdi.

        İçmeler Mahallesi'nde halk buluşması da gerçekleştiren Yazıcı, İçmeler Körfezi'nin temizlenmesi için geminin geldiğini ve temizlik çalışmasının da takipçisi olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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