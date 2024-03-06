İmralı Adası açıklarında batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 3 gün önce bulunan cesedin, geçen ay batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi Kurşunlu mevkisi açıklarında batan gemiyle ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan araştırmalar sonucu 3 Mart'ta suyun yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.