Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin konuştu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğü Odessa ziyaretinde patlama yaşanmıştı. Patlamada güvenlik sorunu yaşanmazken, Miçotakis o anları "çok yoğundu" sözleriyle anlattı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Ukrayna'nın liman kentin Odessa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
İki liderin Odessa'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında, liman altyapısına saldırı düzenlendi, saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.
O anlarda yaşadıklarını anlatan Miçotakis, "Yakınımızda siren ve patlama sesleri duyduk. Sığınağa gidecek vaktimiz yoktu. Bu çok yoğun bir andı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Rus kuvvetleri hedeflerin asker mi yoksa sivil mi olduğunu umursamıyor. Kim olursa olsun, uluslararası misafir olup olmadıkları bu insanların umrunda değil" açıklamasında bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının "Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Odesa'nın ticari liman bölgesindeki bir hangarda" gerçekleştiğini iddia etti.