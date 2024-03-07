Real Madrid-RB Leipzig: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak çeyrek final biletini kaptı. İspanyol devinin golünü Vinicius Junior atarken, Alman ekibinde Orban'ın golü tur için yeterli olmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Real Madrid, son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig'i ağırladı.
Almanya'daki ilk maçı 1-0 kazanan İspanyol devi, Santiago Bernabeu'daki rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak zor da olsa adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Eflatun-beyazlılar, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Vinicius Junior'un 65. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Alman ekibi RB Leipzig bu gole 68'de Willi Orban ile yanıt verirken, kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.
Adını son 8 takım arasına yazdıran Real Madrid'de maç kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede süre almadı.