Aliyev'i havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım karşıladı. Zorlu, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, güç birliğimizi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemi inşa ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP31 için Anltalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i havalimanında karşıladıklarını bildirdi.

Zorlu, "Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i COP31 Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Antalya’da karşıladık. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla, güç birliğimizi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemi inşa ediyoruz. Kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimizle" dedi.

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Karşılamada, TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı.