Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da

        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da

        Aliyev'i havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım karşıladı. Zorlu, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, güç birliğimizi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemi inşa ediyoruz" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP31 için Anltalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i havalimanında karşıladıklarını bildirdi.

        Zorlu, "Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i COP31 Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Antalya’da karşıladık. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla, güç birliğimizi çok daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemi inşa ediyoruz. Kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimizle" dedi.

        REKLAM

        Karşılamada, TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocukların şakalaşmak için yaktığı ateş araçları yaktı

        İstanbul Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı. Polis, olaya karışan 11 yaşındaki A.A.Y. ve 13 yaşındaki O.B.'yi, gözaltına aldı. Çocukların şakalaşmak amacıyla kilitli olmayan midibüse girip çakmakla ateş yaktıkları, yangının bu nedenle çıktığı öğrenildi. A.A...
        #aliyev
        #Azerbaycan
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!