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        Haberler Sağlık Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor

        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor

        Yeni bir araştırma, hazır erişte, gazlı içecekler, şekerli kahvaltılık gevrekler ve hazır yemekleri beslenme rutini içerisine eklemenin gelecekte felç ve hafıza sorunlarıyla ilişkilendirilen beyin hasarına yol açabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor

        Kanada'da yapılan bir araştırma, hazır erişte, gazlı içecekler, şekerli kahvaltılık gevrekler ve hazır yemeklerin tüketiminin, gelecekte felç ve hafıza sorunlarıyla ilişkilendirilen beyin hasarı belirtileriyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

        SESSİZ FELÇLE İLİŞKİLİ BEYİN HASARI RİSKİ

        Medical News Today'de yer alan habere göre, araştırmacılar, 35-69 yaşları arasındaki yaklaşık 9 bin Kanadalının beslenme alışkanlıklarını inceledi.

        McMaster Üniversitesi ve Population Health Research Institute (PHRI) araştırmacıları, en fazla aşırı işlenmiş gıda tüketen kişilerin, sessiz felçle ilişkili beyin hasarı belirtileri gösterme olasılığının yüzde 40 daha yüksek olduğunu belirledi.

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        JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışma, beslenme alışkanlıklarının hafıza veya düşünme becerilerinde henüz belirgin bir sorun ortaya çıkmadan önce beyin sağlığını nasıl etkileyebileceğine ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

        KALICI BEYİN HASARI YAPIYOR

        Sessiz felçler, geleneksel felçte görülen belirgin belirtilere yol açmadan kalıcı beyin hasarına neden olabiliyor. Bu durum, ileride felç geçirme ve bilişsel sorunlar yaşama riskinin arttığına da işaret edebiliyor.

        McMaster Üniversitesi Doçenti ve PHRI bilim insanı Russell de Souza, bu tür beyin hasarlarının daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirterek araştırmanın sonuçlarının kendileri için beklenmedik olduğunu söyledi.

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        Aşırı işlenmiş gıdalar, katılımcıların beslenme düzeninin yaklaşık yüzde 25'ini oluştururken bazı kişilerde bu oran yüzde 40'a ulaştı.

        Bu ürünlerin tam tahıllar, meyveler, sebzeler ve protein açısından zengin besinler gibi daha sağlıklı seçeneklerin yerini alması, genel beslenme kalitesini düşürebiliyor.

        YAŞAMIN ERKEN DÖNEMİNDE KAZANILAN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLERDE BİLİŞSEL SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİYOR

        PHRI'dan Sonia Anand ise beslenme ile beyin sağlığı arasındaki ilişkinin, hafıza ve düşünme becerilerinde belirgin güçlükler yaşanmadan önce tespit edilebileceğini söyledi.

        Anand, yaşamın erken dönemlerinde kazanılan beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlardaki bilişsel sağlığı etkileyebileceğini de ifade etti.

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        Araştırmacılar, aşırı işlenmiş gıdaların yüksek tüketiminin sessiz beyin hasarına doğrudan neden olup olmadığını belirlemek için Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) kullanılan araştırmalar da dahil olmak üzere daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        Araştırma bulguları bir ilişkiye işaret ediyor; aşırı işlenmiş gıdaların sessiz felce doğrudan neden olduğunu kanıtlamıyor. Gözlemlenen riskte diğer sağlık ve yaşam tarzı faktörleri de rol oynayabilir.

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