9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
Niğde'de, bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak kocası D.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Giriş: 10 Kasım 2026 - 15:42 Güncelleme:
Niğde'de olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9’uncu katındaki penceresinden beton zemine düştü.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ
DHA ve AA'daki habere göre metrelerce yükseklikten düşen kadını gören çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KADININ KOCASI TUTUKLANDI
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak kocası D.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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