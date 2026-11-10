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        Haberler Dünya İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı

        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı

        İsrail'de hükümet kurma yetkisini alan Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu"nun kilit isimler konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. İsrail medyası, Arap partilerin oluşturduğu ortak listenin, Meclis başkanlığı için Eisenkot'un partisinden Matan Kahana'yı destekleyeceğini yazdı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı

        İsrail'de hükümet kurma yetkisini alan Gadi Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu"nun, Meclis Başkanlığı ve kilit komisyonların başına getirilecek isimler konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

        Muhalefet bloğunu oluşturan Yashar, Beyahad, Demokratlar ve İsrail Evimiz partilerinden yapılan ortak açıklamada, hükümet kurma görüşmeleri sürerken 26'ncı dönem İsrail Meclisi’nde görev alacak isimler konusunda uzlaşıldığı belirtildi.

        Açıklamaya göre, Yashar milletvekili ve eski Din İşleri Bakanı Matan Kahana, Meclis Başkanlığına aday gösterilecek.

        Öte yandan, İsrail medyası, Arap partilerin oluşturduğu ortak listenin, Meclis başkanlığı için Eisenkot'un partisinden Matan Kahana'yı destekleyeceğini yazdı.

        Muhalefet liderleri, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu'nun başına İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın getirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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        Milletvekilleri Roy Folkman ve Liran Avişar Ben Horin'in de sırasıyla Meclis Düzenleme Komisyonu ile Maliye Komisyonu'nun başına getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

        Komisyonların oluşumunun bu hafta Düzenleme Komisyonu’nda görüşülerek kesinleştirileceğine dikkat çekilen açıklamada, konunun çarşamba onay için Meclis Genel Kurulu’na getirileceği belirtildi.

        Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi milletvekili olan mevcut Meclis Başkanı Amir Ohana’nın yerine yeni ismin seçilmesi için yapılacak oylamanın tarihi henüz netleşmedi.

        Parlamento seçimlerinin ardından Meclis’te bugün ilk oturum düzenlenecek ve yemin töreni yapılacak.

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        İsrail'de 120 sandalyeli mecliste Netanyahu karşıtı Siyonist muhalefet bloğu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin milletvekili sayısı 67’ye ulaşıyor. Buna göre, muhalefet Meclis’te çoğunluğu sağlayabiliyor.

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