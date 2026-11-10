ABD Savunma Bakanı Hegseth meydan okudu: Azil süreci tam bir saçmalık

ABD Kongresi tarafından azledilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ABD Savunma Bakanı Hegseth, "İstifasını mı açıklayacak?" sorularının gölgesinde düzenlediği basın toplantısında geri adım atmayarak, "Azil süreci tam bir saçmalık" yorumunda bulundu.

İran Savaşı'ndaki yetki kötüye kullanımı iddiaları nedeniyle kendisine yönelik başlatılan görevden alma girişimlerini "başarısızlığa mahkûm bir saçmalık" olarak nitelendiren Hegseth, savaş sürecinde alınan tüm kararların arkasında olduğunu söyledi:

"Bunların hiçbiri ağır suçlar veya görevi kötüye kullanma eylemleri değildir; bunlar, siyasi görüş ayrılıklarından kaynaklanan politika anlaşmazlıklarıdır. Azil süreci anayasayla alay ediyor."

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Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'nin elinde olduğunu ve İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını söyleyen Hegseth, ülkeyi korumaya ve düşmanı yenmeye devam edeceğini söyledi.

ABD Ara Seçimi'nde Demokratların Kongre'nin alt ve üst kanadında kazandığı kesin zaferlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı sarsacak ilk hamle olarak ABD Savunma Bakanı Hegseth'in azledilme süreci başlatılmıştı.

Süreci başlatan isim ise bir Demokrat değil, Kentucky Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie.