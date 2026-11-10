Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.661,86 %-0,43
        DOLAR 50,2322 %0,10
        EURO 56,1033 %-0,50
        GRAM ALTIN 6.539,21 %-2,13
        BITCOIN 73.038,00 %-2,53
        FAİZ 39,37 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 83,75 %-2,74
        GBP/TRY 67,0704 %-0,74
        EUR/USD 1,1169 %-0,48
        BRENT PETROL 90,01 %-2,09
        ÇEYREK ALTIN 10.691,61 %-2,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emine Erdoğan'ın COP31'de gündemi "sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele" olacak

        Emine Erdoğan'ın COP31'de gündemi "sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele" olacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da çeşitli programlara katılması, 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanının eşiyle bir araya gelmesi bekleniyor. COP31 kapsamında Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın uluslararası kamuoyuna tanıtılmasına öncülük edecek Erdoğan, sıfır atık alanındaki uluslararası işbirliklerinin somut projelere dönüştürülmesine de yön verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) gündemi "sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele" olacak.

        COP31 kapsamında çeşitli programlara katılacak Emine Erdoğan'ın, 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanının eşiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31'e katılan devlet ve hükümet başkanlarının karşılamasında yer alacak Emine Erdoğan, daha sonra COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'na katılacak.

        Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yapacak.

        REKLAM

        Toplantıda, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan "Küresel Sıfır Atık İttifakı" uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

        Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda lider eşleri, ülkelerindeki sıfır atık uygulamalarını, çevre alanındaki önceliklerini ve uluslararası işbirliğine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

        Küresel Sıfır Atık İttifakı, her yıl düzenlenen Sıfır Atık Forumu ve COP31 Eylem Gündemi kapsamında geliştirilen İstanbul Platformu ile bağlantılı faaliyet gösterecek.

        Sıfır Atık Forumu'nda belirlenen ortak öncelikler, İstanbul Platformu aracılığıyla somut projelere dönüştürülecek. İttifak ise lider eşlerinin desteğiyle bu çalışmaların uluslararası görünürlüğünü artırarak ülkelerin projelere katılımını teşvik edecek.

        REKLAM

        Lider eşlerinin desteğiyle sıfır atık yaygınlaştırılacak

        İttifak aracılığıyla ülkeler, BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında gönüllülük esasına dayalı işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Sıfır atık ve döngüsellik, plastikler ve ambalaj, sıfır atık bölgeleri, gıda ve organik atık ile eğitim ve gençlik olmak üzere 5 öncelikli alanda faaliyet göstermesi öngörülen ittifakın, lider eşlerinin desteğiyle sıfır atık uygulamalarının dünya genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

        Emine Erdoğan, lider eşleriyle gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" başlıklı programına katılacak.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi akşam yemeğine de iştirak edecek Emine Erdoğan, COP31 kapsamında uluslararası temaslarını sürdürecek.

        Sıfır Atık Müzesi'nin açılışına katılacak

        Emine Erdoğan, 12 Kasım'da COP31 kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Müzesi'nin açılışına katılacak.

        COP31'in Mavi Bölgesi'nde kurulan müzede, Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık yolculuğu, ulusal ve uluslararası kazanımları ile döngüsel ekonomi uygulamaları ziyaretçilere sunulacak.

        Beş yaprak formunda mimariyle tasarlanan müzede, sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişiminin yanı sıra "atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım ve atıktan sanata" ilişkin çalışmalar yer alacak.

        REKLAM

        İnteraktif deneyimler, dijital uygulamalar ve sanat eserleriyle desteklenen müzede, ayrıca "2035 Mesaj Duvarı"nda ziyaretçilerin geleceğe yönelik video mesajları kaydedilecek, kayıtlar hem kendileriyle paylaşılacak hem de arşivlenecek.

        Müzede, 30 yaşın üzerindeki bir zeytin ağacı çevresinde kurgulanan "Taahhüt Ağacı"nda ise ziyaretçiler, 2035 için çevre taahhütlerini yaprak biçimindeki kartlara yazarak ortak bir gelecek anlatısına katkıda bulunacak.

        Müzenin, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki birikimini uluslararası kamuoyuyla buluşturması, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi konusunda küresel farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

        REKLAM

        Masa düzeni Sıfır Atık anlayışıyla hazırlanacak

        Emine Erdoğan, müzenin açılışının ardından lider eşleri onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

        Anadolu'nun köklü mutfak kültürü ile sürdürülebilirlik anlayışının buluşturulacağı yemeğin menüsünde mevsimlik ve yerel ürünler ile geleneksel tarifler öne çıkacak.

        Sıfır Atık anlayışıyla hazırlanacak masa düzeninde ise kesme çiçekler yerine etkinlik sonrasında da yaşamını sürdürebilecek canlı bitkiler kullanılacak.

        COP31 kapsamında oluşturulan ülke ve kuruluş pavilyonlarını da ziyaret etmesi planlanan Emine Erdoğan, konferansın halka ve farklı paydaşlara açık etkinliklerinin düzenlendiği Yeşil Bölge'yi de gezecek.

        REKLAM

        Emine Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenecek akşam yemeği programında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Emre Belözoğlu'ndan Sergen Yalçın'a Milli Takım sitemi: "İrfan Can ve Kerem bunu hak ediyordu!"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yı mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta içindeki tarihi Liverpool zaferinin ardından ligde sergilenen kazanma iştahı ve reaks...
        #cop31
        #Emine Erdoğan
        #iklim değişikliğiyle mücadele
        #sıfır atık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan