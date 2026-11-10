Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza: 11 ölü, 48 yaralı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların ağırlıklı olarak Sliven ve Yambol'daki hastanelerde bulunduğunu kaydeden Radev, sağlık ekipleriyle donatılmış iki "Spartan" tipi kargo uçağının Yambol yakınlarındaki Bezmer Hava Üssü’ne konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı.

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Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı belirtildi.

Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu ifade edildi.

Kaza yerine Yambol, Sliven ve Burgaz'dan ambulanslar ve bir sağlık helikopteri sevk edilirken, bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.