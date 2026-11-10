Başkent bembeyaz!
Ankara'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü
Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:32 Güncelleme:
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Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak öğle saatlerinde kar yağışına döndü.
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DHA'nın haberine göre kent merkezinde kar yağışı zaman zaman lapa lapa şeklinde etkili oldu.
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Kar nedeniyle yer yer yeşil alanlar, park ve bahçeler beyaza büründü.
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Özellikle yüksek kesimlerde zeminde yer yer tutmalar meydana geldi.
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Kar yağışı ulaşımda olumsuzluğa yol açmadı.
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Fotoğraflar: AA
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