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        Başkent bembeyaz!

        Ankara'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak öğle saatlerinde kar yağışına döndü.

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        DHA'nın haberine göre kent merkezinde kar yağışı zaman zaman lapa lapa şeklinde etkili oldu.

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        Kar nedeniyle yer yer yeşil alanlar, park ve bahçeler beyaza büründü.

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        Özellikle yüksek kesimlerde zeminde yer yer tutmalar meydana geldi.

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        Kar yağışı ulaşımda olumsuzluğa yol açmadı.

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        Fotoğraflar: AA

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