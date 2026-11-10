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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 10 Kasım'da COP31'de duygusal anma

        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Antalya'daki COP31 Alanı'nda da Atatürk'ü anma programı düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Antalya'daki COP31 Alanı'nda da Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

        Uluslararası iklim müzakerelerine ev sahipliği yapan Antalya EXPO alanında, saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri yükseldi.

        Anma dolayısıyla konferans alanındaki Türk bayrakları ile Birleşmiş Milletler bayrakları yarıya indirildi.

        Sirenlerin çalmasıyla konferans alanındaki faaliyetlere ara veren yerli ve yabancı katılımcılar, Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Yabancı katılımcıların bazılarının ağladığı duygusal anlar ise kameralara yansıdı.

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        #cop31
        #10 kasım
        #Atatürk
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