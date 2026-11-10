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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"

        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"

        Arçelik, COP31 kapsamında Türkiye Voleybol Federasyonu ile sürdürülebilir enerji alanında işbirliğine gitti. Gümüşhane'de yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerine kurulacak güneş enerjisi santraliyle federasyonun elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Arçelik CEO'su Can Dinçer, 71 yıldır Türkiye'de üretim ve yatırım yaptıklarını belirterek "Bu yolculuğumuzda da işin kalbinde sürdürülebilirlik var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Arçelik CEO'su Can Dinçer, COP31 kapsamında Antalya'da yaptığı açıklamada, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiği işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Arçelik'in 71 yıldır Türkiye'de üretim ve yatırım yaptığını belirten Dinçer, "Ülkemizin mühendisliğini ve emeğini ihraç etmek için çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda da işin kalbinde sürdürülebilirlik var" ifadelerini kullandı.

        GÜMÜŞHANE'DE 50 DÖNÜMLÜK ARAZİDE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

        COP31'de farklı bir şekilde yer aldıklarını belirten Dinçer, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kadın ve erkek voleybol takımlarıyla ilgili bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyledi.

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        Anlaşmanın alışılmış sponsorluk anlaşmalarından farklı olduğunu ifade eden Dinçer, "Sponsorluk anlaşmaları hep belli bir süre oluyor. Bizim yaptığımız bu anlaşma aslında o sürenin de çok daha ötesinde, onlarca yıl kalacak bir eser bırakmaya çalıştık. Bu, sevgili başkanımızın bir hayaliydi, başkanımızın bir vizyonuydu. Biz de bu vizyona, bu yolculuğa ortak olduk" dedi.

        İşbirliğinin detaylarını paylaşan Dinçer, Gümüşhane'de yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerinde güneş enerjisi santrali kurulacağını belirterek, "Güneş enerjisi teknolojimizi ve inverter teknolojimizi kullanarak Voleybol Federasyonumuzun tüm elektrik ihtiyacını karşılamak üzere bir yapılanmaya gittik" diye konuştu.

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        Dinçer, "Önümüzdeki on yıllarca Voleybol Federasyonu'nun sahalardaki, statlardaki elektrik ihtiyacını bu yaptığımız enerji santrali ile karşılamak hedefimiz" ifadelerini kullandı.

        "YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İŞBİRLİĞİ"

        Projenin COP31'de anlatmak istedikleri yaklaşımı yansıttığını belirten Dinçer, "Kesinlikle. COP31'de zaten söylemek istediğimiz bu, yeşil bir işbirliği, sürdürülebilir bir işbirliği, bu gezegenimize de sahip çıkan, saygı duyan bir işbirliği" dedi.

        ÜSTÜNDAĞ: ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da COP31'te işbirliğinin lansmanını yapmaktan ve detaylarını paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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        Türk voleybolunun dünyada ve Avrupa'da bulunduğu noktaya işaret eden Üstündağ, "Başarıdan başarıya koşan ve bir başarının daha da başarılara koşabilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Bu da çok mükemmel bir projeydi" dedi.

        İşbirliğinin kalıcı olmasının önemini vurgulayan Üstündağ, "Bu süreçte işbirliğimiz sürdürülebilir bir şekilde yarınlara daha büyük hizmetler verecek, kalıcı bir hizmet olacaktır. Bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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        #cop31
        #TVF
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