Altın fiyatları, ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından salı günü sert geriledi. ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0.4 artması, piyasanın yüzde 0.3'lük beklentisini aşarken, enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gidebileceği endişelerini güçlendirdi.

Altının onsu TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2.1 düşüşle 4 bin 53 dolara geriledi. Böylece altının ons fiyatında 87.60 dolarlık kayıp yaşandı. Gümüşün onsu da yüzde 2.8 düşüşle 51.90 dolara indi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ GÜNDEMDE

ABD'de ekim ayında enerji fiyatları yüzde 0.7, gıda fiyatları yüzde 0.5 ve barınma maliyetleri yüzde 0.3 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.3 yükselerek üst üste üçüncü ay aynı artış oranını kaydetti.

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Enflasyon verileri öncesinde konuşan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları da piyasalardaki faiz endişelerini artırdı. Waller, aralık ayında faiz artırımını destekleyebileceğinin sinyalini verirken, enflasyonun beklediğinden daha güçlü gelmesi halinde daha yüksek oranlı bir artırımın da değerlendirilebileceğini belirtti.

Waller, aylık enflasyon verilerinde iyileşme görülse bile 25 baz puanlık faiz artırımına eğilimli olduğunu ifade ederken, enflasyonun belirgin şekilde daha güçlü gelmesi durumunda 50 baz puanlık artırım seçeneğinin de gündeme alınabileceğini kaydetti.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak değerli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu nedenle Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

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Öte yandan ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Ekim 2025'te hükümetin kapanması nedeniyle anket verilerini toplayamadığından, Ekim 2026 için yıllık manşet ve çekirdek enflasyon oranlarını açıklayamadı. Geçen yılın aynı ayına ilişkin karşılaştırma verilerinin bulunmaması, yıllık enflasyon hesaplamasını engelledi.