ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre, eylülde yüzde 0.6 artan manşet enflasyonun yükseliş hızı ekimde yavaşladı. Ancak beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

YILLIK ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANAMADI

BLS, 2025 yılında bütçe ödeneklerinin kesintiye uğraması nedeniyle ekim ayında anket verisi toplayamamıştı. Bu nedenle ekim 2025'e ait endekslerin büyük bölümü yayımlanamadı. Karşılaştırma verisinin bulunmaması nedeniyle ekim 2026 için birçok TÜFE kaleminde yıllık değişim oranı hesaplanamadı.

BARINMA GİDERLERİ AYLIK ARTIŞTA BELİRLEYİCİ OLDU

Enflasyonun önemli bileşenlerinden barınma endeksi ekimde yüzde 0.3 yükseldi. Bu artış, aylık manşet enflasyondaki toplam yükselişin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Kiralar yüzde 0.2, konut sahiplerinin eşdeğer kira maliyeti ise yüzde 0.3 arttı.

Gıda endeksi ekimde yüzde 0.5 yükseldi. Evde tüketilen gıdaların fiyatları yüzde 0.4, dışarıda tüketilen gıdaların fiyatları yüzde 0.5 arttı. Et, kümes hayvanları, balık ve yumurta grubunda yüzde 0.5 artış kaydedilirken, sığır eti fiyatları yüzde 0.9 yükseldi.

Enerji endeksi ise eylüldeki yüzde 5.2'lik artışın ardından ekimde yüzde 0.7 yükseldi. Benzin fiyatları yüzde 1, elektrik fiyatları yüzde 0.9 artarken, doğalgaz fiyatları yüzde 0.8 geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Gıda ve enerji hariç TÜFE ekimde yüzde 0.3 arttı. Böylece çekirdek enflasyondaki aylık artış ağustos ve eylül aylarındaki seviyesini korudu.

Ekim ayında eğlence hizmetleri yüzde 0.8, motorlu taşıt sigortası yüzde 0.7, sağlık hizmetleri yüzde 0.3 ve yeni araç fiyatları yüzde 0.2 yükseldi. Hastane hizmetlerinde yüzde 0.8, doktor hizmetlerinde yüzde 0.4 artış kaydedildi.

İkinci el otomobil ve kamyon fiyatları ise ekimde yüzde 1.2 geriledi. İletişim endeksinde de yüzde 0.1 düşüş görüldü.