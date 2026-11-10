Ajda Pekkan: Annelik çok güzel, keşke tatsaydım
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, katıldığı etkinlikte özel hayatına dair konuştu. Hiç çocuk sahibi olmayan 80 yaşındaki şarkıcı, "Hayatın içinde evlat edinmekten korktum. Annelik çok güzel değil mi? Keşke tatsaydım" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Süperstar Ajda Pekkan, 'Başarım Sensin Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Pekkan; özel hayatına ve sanat kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM"
Ajda Pekkan, çocukluk döneminde yaşadıklarını anlatarak, "Annem babam birbirlerini istemediler, terk ettiler; biz halalarla büyüdük. O sırada ben hep şarkı söylemek istiyordum. Bunu amatör olarak yapmak isterken bir anda kendimi profesyonel dünyanın içinde buldum. Çok küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Bu kadar uzun süreli bir sanatçı olacağımı düşünmezdim. Yani tabii ki sevmek başka, yapmak başka; kendinle çok yarışıyorsun, her insan için bu mümkün değil" dedi.
"SAHNEDE YAPTIĞIM BENİM GÖREVİM"
Süperstar ünvanıyla sahnedeki kimliği ve özel hayatı arasındaki farkı anlatan Pekkan, "Süperstar, yalana verilmiş bir ünvan; sahnede yaptığım benim görevim. Ancak özel hayatımda çok farklı bir insanım. Bir tarafta star kimliğim, diğer tarafta evde kedilerim ve köpeklerimle ilgilenmek, onlara yuva bulmak, arkadaşlarımla güzel vakit geçirmek var. Seyahat etmeyi, gurmeliği ve evrenselciliği seviyorum. Aksi takdirde bütün bunları yaşayamazdım" diye konuştu.
"KENDİ İÇİMDE MUTLULUĞU SEVİYORUM"
Sosyal hayatının sınırlı olduğunu belirten Pekkan, "Network'üm çok yok. Evde yalnız yaşadığım için bundan şikâyetçi de değilim; çünkü sosyal olmaya çok vakit bulamayan biriyim. Kendi içimde mutlu olmayı seviyorum. Beni tüketen insanlarla mümkün olduğunca bir arada olmamaya çalışıyorum. Yeni nesillere iyi örnek olmak gerektiğini düşünüyorum ve bir sanatçı sorumluluğuyla bunu yapmaya gayret ediyorum. Yaptığıma da inanıyorum" açıklamasında bulundu.
"EKONOMİK DURUMLARDAN DOLAYI OYUNCULUK YAPTIM"
Ayhan Işık ve Sadri Alışık gibi isimlerle de rol alan Ajda Pekkan, oyunculuk deneyimiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: Tamamen ekonomik nedenlerden ötürü, yani ev geçindirmek zorunda kaldım. O yüzden hem okula gidiyor hem de aralarda şarkı söylüyordum. Sabaha karşı film setine gidiyordum ama yorgunluktan filmle hiç ilgilenemiyordum. O kadar uykusuz ve yorgundum ki senaryoyu bile okuyamıyordum; ama yine de başardım ve yaklaşık beş yıl sinemada kaldım.
"HAYATIN İÇİNDE EVLAT EDİNMEKTEN KORKTUM"
Çocuk sahibi olmama kararı hakkında da konuşan Pekkan, şu açıklamalarda bulundu: Ajda'nın annelik hissi çok farklı ve inanılmaz bir duygu; insan o empatiyi ve şefkati birilerine vermek istiyor. Hayatın içinde evlat edinmekten korktum. Bugünkü bakışımla o çocuğu çok güzel yetiştirebilirdim. Ancak yoğun yaşam temposu ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkamayacağımı düşündüm. Annelik çok güzel değil mi? Keşke tatsaydım. Kendi yaşantımın o çocuğu nasıl etkileyeceğinden korktum ve yanlış bir şey yapmaktan çekindim.
"TÜPÜ AÇIP İNTİHAR EDECEKTİM"
Geçmişte babası Rıdvan Pekkan'ın evlilik konusunda kendisine baskı yaptığını da anlatan sanatçı, "Babam 'Evleneceksin' dediğinde tüpü açıp intihar edecektim. Sonra kendi kendime düşündüm, karar verdim; 'Neden onların hayatı için ben intihar ediyorum ki?' deyip tüpü kapattım. Babam eğer evlenmezsem beni evlatlıktan reddedeceğini söyledi. Ama sonrasında evliliği deneyimledim" dedi.
"İSTERSE OYNAR"
"Hayatınız sinema filmi olsa Serenay Sarıkaya'nın oynamasını ister misiniz?" sorusuna da yanıt veren Pekkan, "Tabii ki, tabii ki isterim. Çok başarılı, çok güzel. İsterse oynar. Beraber şarkı da söyledik. Sesi de çok güzel, kızım benim Serenay" dedi.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram