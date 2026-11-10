Nurdağı’nda TIR’dan inen sürücüye başka bir TIR çarptı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangına müdahale etmek için aracından inen İsmail Bozdağ, başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR’ın dorsesinde çıkan yangına müdahale etmek için aracından inen İsmail Bozdağ (34), başka bir TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
YANGINI FARK EDİNCE TIR’I DURDURDU
Kaza, saat 19.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden İsmail Bozdağ yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR’ın dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden Bozdağ, TIR’ı durdurarak araçtan indi.
BAŞKA BİR TIR ÇARPTI
Bozdağ’ın yangına müdahale etmek için araçtan indiği sırada Fevzi D. (33) yönetimindeki 33 BNJ 07 plakalı TIR kendisine çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Bozdağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Bozdağ’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR’ın dorsesindeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bozdağ’a çarpan TIR’ın sürücüsü Fevzi D. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.