Nurdağı’nda TIR’dan inen sürücüye başka bir TIR çarptı

Bursa'da otobüs şoföründen ölümüne manevra: "İnsanız ya, daldık işte"

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından benzer bir tehlikeli hareket bu kez Bursa'da yaşandı. Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, yanlış yöne girince otoyolda geri geri gitmeye başladı. Yolcuların "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki göstermesine r... Daha Fazla Göster Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından benzer bir tehlikeli hareket bu kez Bursa'da yaşandı. Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, yanlış yöne girince otoyolda geri geri gitmeye başladı. Yolcuların "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki göstermesine rağmen manevrasını sürdüren şoför, kendisini uyaran vatandaşlarla tartıştı. Şoförün "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek yolcuları ikna etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.(İHA) Daha Az Göster