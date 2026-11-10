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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor!

        Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor!

        Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın da kulüpteki geleceği netleşiyor. Teknik ekipte yer almayacağı öğrenilen Hollandalı antrenörün, yeni dönemde altyapıda görev alabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Kuyt için altyapı formülü!

        Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilimesinin ardından gözler teknik sorumlu Dirk Kuyt'a çevrildi...

        İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının ardından Göztepe ve Liverpool maçlarında teknik sorumlu olarak takımı yöneten Dirk Kuyt'ın, sarı-lacivertli kulüpte yoluna devam etmesi bekleniyor.

        YA ALTYAPI YA AYRILIK!

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; yeni dönemde Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacak olan Hollandalı antrenör, kulüpte farklı bir göreve getirilebilir...

        Aziz Yıldırım'ın kulüpte kalmasını istediği Kuyt, Başkan Yıldırım'la bugün bir araya gelecek. Toplantı sonrası Hollandalı'nın Fenerbahçe'deki geleceği netleşecek.

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        Yıldırım'ın gönlü Kuyt'ın altyapıda görev alarak Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam etmesi... Ancak görüşme sonrası ayrılık kararının da çıkabileceği belirtiliyor.

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        #dirk kuyt
        #fenerbahçe
        #ht spor
        #aziz yıldırım
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