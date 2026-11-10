Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilimesinin ardından gözler teknik sorumlu Dirk Kuyt'a çevrildi...

İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının ardından Göztepe ve Liverpool maçlarında teknik sorumlu olarak takımı yöneten Dirk Kuyt'ın, sarı-lacivertli kulüpte yoluna devam etmesi bekleniyor.

🟡🔵 11 kişilik teknik ekipte kimler var ❓



🔹"Kuyt, Emre Belözoğlu'nun Samandıra'daki ekibinde olmayacak."



🔹" Caner Erol, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacak. Abdullah Avcı ile uzun yıllar çalışmış ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda da ekibinde… pic.twitter.com/2FRskWEbYz — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2026

YA ALTYAPI YA AYRILIK!

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; yeni dönemde Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacak olan Hollandalı antrenör, kulüpte farklı bir göreve getirilebilir...

Aziz Yıldırım'ın kulüpte kalmasını istediği Kuyt, Başkan Yıldırım'la bugün bir araya gelecek. Toplantı sonrası Hollandalı'nın Fenerbahçe'deki geleceği netleşecek.

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Yıldırım'ın gönlü Kuyt'ın altyapıda görev alarak Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam etmesi... Ancak görüşme sonrası ayrılık kararının da çıkabileceği belirtiliyor.