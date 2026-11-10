Freiburg'in başarı hikayesi: Teknik direktör istikrarından Avrupa Ligi finaline!

Avrupa ve Türk futbolunda büyük bütçelerle yapılan transferler ve sürekli değişen teknik direktörler gündemin önemli başlıkları arasında yer alırken Almanya'nın Freiburg kulübü, farklı yapılanmasıyla dikkat çekiyor. Uzun vadeli planlama, altyapı yatırımları, teknik direktör istikrarı ve oyuncu gelişimine dayalı transfer politikasıyla öne çıkan Alman ekibi, yıllar içerisinde Bundesliga'nın istikrarlı takımlarından biri olmayı başardı.

Kulübün başarısının arkasında ise yalnızca sportif sonuçlar değil, yıllar önce alınan stratejik kararlar bulunuyor. Özellikle 2000 yılında kurulan Freiburg Futbol Okulu (Freiburger Fußballschule), kulübün bugünkü yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor.

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25 YILDA 73 FUTBOLCUYU PROFESYONEL TAKIMA KAZANDIRDI

Freiburg'un futbol okulunun temelleri 2000 yılında atıldı. Kulüp, o dönemde önemli bir ekonomik kaynağı altyapı tesislerine ve genç oyuncuların gelişimine ayırma kararı aldı. Bu yatırımın arkasındaki yaklaşım ise pahalı futbolculara yüksek bonservisler ödemek yerine uzun vadede kendi oyuncularını yetiştirebilen bir sistem oluşturmaktı.

Alman kulübünün 2026 yılında futbol okulunun 25. yılı dolayısıyla paylaştığı verilere göre, bugüne kadar 73 oyuncu altyapıdan profesyonel kadroya yükseldi. A takım kadrosunda ise sezon başına ortalama 10 futbol okulu mezunu yer aldı.

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Freiburg'un altyapı sisteminden yetişen önemli isimler arasında Matthias Ginter, Christian Günter ve Noah Atubolu gibi oyuncular bulunuyor. Kevin Schade ve Johan Manzambi gibi transfer edilen oyuncular ise kulübün gelişim modelinin dikkat çeken örnekleri arasında yer aldı.

Altyapıdan A takıma geçişin tesadüfe bırakılmadığı Freiburg'da profesyonel takımın teknik ekibi ile altyapı antrenörleri düzenli toplantılar gerçekleştiriyor. Genç oyuncuların gelişimleri yakından takip edilirken U17, U19 ve U23 takımlarıyla A takım arasındaki bağlantı da sürekli canlı tutuluyor.

TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARIYLA ÖNE ÇIKTI

Freiburg'un dikkat çeken özelliklerinden biri de teknik direktörlük görevindeki uzun süreli yapılanma oldu.

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1990 yılından bu yana kulüpte Eckhard Krautzun, Volker Finke, Robin Dutt, Marcus Sorg, Christian Streich ve Julian Schuster gibi isimler görev yaptı. Bu isimlerin tamamı aynı sürelerde çalışmasa da özellikle uzun soluklu teknik direktörlük dönemleri kulübün futbol politikasının korunmasında önemli rol oynadı.

1991 yılında göreve gelen Volker Finke, 16 yıl boyunca Freiburg'un teknik direktörlüğünü üstlendi. Finke yönetiminde 1993 yılında Bundesliga'ya yükselen kulüp, 1994-1995 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlayarak tarihinin önemli başarılarından birine imza attı.

Finke'nin ardından göreve gelen Robin Dutt, 2009 yılında takımı yeniden Bundesliga'ya taşıdı. Daha sonra Christian Streich dönemi başladı.

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Aralık 2011'de göreve getirilen Streich, Haziran 2024'e kadar takımın başında kaldı. Yaklaşık 12,5 yıllık görev süresinde Freiburg'u Bundesliga'nın istikrarlı ekiplerinden biri haline getiren deneyimli teknik adam, 2012-2013 sezonunda beşincilik, 2021-2022 sezonunda altıncılık ve 2022-2023 sezonunda beşincilik elde etti.

Streich'in ayrılığının ardından ise kulüp, dışarıdan bir teknik direktör arayışına yönelmek yerine kendi yapılanması içerisinden bir isimle devam etme kararı aldı.

STREICH'İN YERİNE KULÜBÜN EFSANE KAPTANI JULIAN SCHUSTER

Christian Streich'in ardından göreve getirilen Julian Schuster, Freiburg'un futbol yapılanmasını yakından tanıyan bir isimdi.

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2008-2018 yılları arasında Freiburg forması giyen Schuster, uzun yıllar takım kaptanlığı yaptı. Futbolculuk kariyerinin ardından kulüpte görev almaya devam eden Alman teknik adam, 2018-2019 sezonundan itibaren genç oyuncuların A takıma geçiş sürecinden sorumlu bağlantı antrenörü olarak çalıştı.

2024 yılında teknik direktörlük görevine getirilen Schuster, ilk sezonunda Freiburg'u Bundesliga'da beşinci sıraya taşıdı ve takıma UEFA Avrupa Ligi bileti kazandırdı.

Schuster yönetimindeki Freiburg, 2025-2026 sezonunda da önemli bir çıkış yakaladı. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finaline yükselme başarısı gösterdi.

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TRANSFERDE ÖNCELİK GENÇ VE GELİŞİME AÇIK OYUNCULAR

Freiburg'un sportif yapılanmasının önemli parçalarından biri de transfer politikası.

Alman ekibi, yüksek bonservis bedelleriyle yıldız futbolcuları kadrosuna katmak yerine gelişime açık genç oyuncuları keşfetmeye ve onların değerlerini artırmaya odaklanan bir politika izliyor.

Bu modelde yalnızca kulübün kendi altyapısından yetişen oyunculara değil, başka takımlardan erken yaşta transfer edilen futbolculara da önemli bir yer ayrılıyor.

Johan Manzambi ve Merlin Röhl, bu politikanın dikkat çeken örnekleri arasında bulunuyor.

2023 yılında İsviçre temsilcisi Servette'den Freiburg altyapısına katılan Manzambi, önce U19 ve U23 takımlarında forma giydi. 2024-2025 sezonunda A takım kadrosuna yükselen İsviçreli futbolcu, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri oldu.

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2025-2026 sezonundaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki futbolcu, Freiburg'un Avrupa Ligi finaline ulaşmasında da önemli rol oynadı. Manzambi, üç buçuk yıllık Freiburg macerasının ardından Temmuz 2026'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Kulüp, transfer bedelini açıklamazken Alman ve İngiliz basınında bonservis bedelinin yaklaşık 60 milyon euro olduğu, bonuslarla birlikte daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtildi.

Freiburg'un bir diğer dikkat çeken satışlarından Merlin Röhl ise 2022 yılında Ingolstadt'tan transfer edildi. Önce U23 takımında da forma giyen Alman orta saha, profesyonel takımda gelişimini sürdürdü. Eylül 2025'te Everton'a kiralanan Röhl'ün transferi, satın alma şartlarının devreye girmesiyle yaklaşık 25 milyon euroluk bir anlaşmaya dönüştü.

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Kevin Schade, Çağlar Söyüncü ve Ritsu Doan gibi isimler de Freiburg'un oyuncu gelişimi ve transfer piyasasındaki başarısını gösteren örnekler arasında yer aldı.

BUNDESLIGA'NIN İSTİKRARLI EKİPLERİNDEN

Freiburg'un başarısı yalnızca lig sıralamalarıyla değerlendirilmiyor. Kulüp, bazı sezonlarda üst sıralarda yer alırken bazı dönemlerde orta sıralarda mücadele etti.

Özellikle son yıllarda Avrupa kupalarına düzenli olarak katılmayı başaran Freiburg, Bundesliga'daki konumunu korurken sportif yapılanmasını da sürdürdü.

AVRUPA LİGİ FİNALİNE KADAR YÜKSELDİ

Freiburg'un yıllardır sürdürdüğü yapılanmanın en önemli sportif sonuçlarından biri 2025-2026 sezonunda ortaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Alman ekibi, turnuvada çeyrek finalde Celta Vigo'yu, yarı finalde ise Braga'yı eleyerek tarihinde ilk kez Avrupa kupası finaline yükseldi.

Braga karşısında ilk maçı 2-1 kaybeden Freiburg, rövanşta sahasında 3-1 kazanarak toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı.

20 Mayıs 2026'da İstanbul'da oynanan finalde Aston Villa ile karşılaşan Freiburg, mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Böylece ilk Avrupa kupası şampiyonluğuna ulaşamasa da kulüp tarihinin en önemli başarılarından birini elde etti.

Finalin dikkat çeken ayrıntılarından biri de Freiburg'un altyapı yapılanmasının sahaya yansıması oldu. Final kadrosunda futbol okulundan yetişen sekiz oyuncu yer aldı. Christian Günter, Matthias Ginter, Noah Atubolu, Johan Manzambi, Nicolas Höfler ve Philipp Treu ilk 11'de sahaya çıkarken Jordy Makengo ve Max Rosenfelder de sonradan oyuna dahil oldu.

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Bu tablo, Freiburg'un yıllar önce altyapıya yaptığı yatırımın bugün geldiği noktayı göstermesi açısından önemliydi.

STEİNE STATT BEİNE: FUTBOLCU YERİNE TESİSE YATIRIM

Freiburg'un bugünkü başarısının arkasındaki temel kararlar, 2000'li yılların başında alındı.

Kulübün futbol okulunu oluştururken benimsediği yaklaşım, Almanya'da "Steine statt Beine" sloganıyla ifade edildi. Türkçeye "Ayaklar yerine taşlar" şeklinde çevrilebilecek bu yaklaşım, futbolcu transferlerine ayrılacak kaynakların önemli bölümünün kalıcı tesislere ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesini anlatıyordu.

Freiburg, bu anlayış doğrultusunda genç oyuncuların gelişebileceği modern bir yapılanma oluşturdu. Yıllar içerisinde altyapıdan profesyonel takıma yükselen oyuncular, kulübün sportif başarısına katkı sağlarken transfer piyasasında da önemli gelirlerin elde edilmesini sağladı.

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Bugün Freiburg, teknik direktör istikrarı, altyapıdan A takıma oyuncu kazandırma politikası ve gelişime açık futbolcuları transfer ederek değerlerini artırma yaklaşımıyla Avrupa futbolunda dikkat çeken kulüpler arasında gösteriliyor.

25 yılda 73 futbolcuyu profesyonel kadroya kazandıran, teknik direktör değişikliklerinde kulüp kültürünü koruyan ve 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi finaline yükselen Alman ekibi, uzun vadeli futbol yapılanmasının başarılı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.