Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduklarını, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretleri sürdürdüklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştıklarını, yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Erdoğan ile Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu da ele aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABİY AHMED'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile bir araya geldi.