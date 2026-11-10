HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında: En sevdiği yemek ne?

HT Spor, Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira'nın evine ve mutfağına konuk oldu! HT Spor muhabiri Çağatay Çelik ve kameraman Özgür Özcan, Torreira'nın Eylül 2022'den bu yana birlikte çalıştığı özel şefi Sinejan Kaya ile bir araya geldi.

Sinejan Kaya, Torreira'nın sahadaki bitmek bilmeyen enerjisinin ve 90 dakikalık yüksek temposunun arkasındaki özel menüyü adım adım hazırladı.

"TORREIRA YEMEK SEÇMİYOR"

Şef Sinejan Kaya: Torreira yemek seçmiyor. Gerçekten her şeyi yiyebilen biri. Biz de biraz sporcu kimliğine uygun tabaklar hazırlıyoruz ama her şeyi rahatlıkla yiyor. Çok da severek yediği bir tabak. Somon bowlun mantığı, kaliteli bir protein ve kaliteli bir karbonhidrat almasını sağlamak. Kendisi sahada hareketiyle ve enerjisiyle bilinen bir oyuncu olduğu için ona bol karbonhidrat, kaliteli protein ve toleransının yüksek olduğu sebzelerin de yer aldığı bir bowl tabağı hazırlayacağız.

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📺 HT Spor, Torreira'nın mutfağında



🗣️ Şef Sinejan Kaya: Torreira yemek seçmiyor. Gerçekten her şeyi yiyebilen biri. Biz de biraz sporcu kimliğine uygun tabaklar hazırlıyoruz ama her şeyi rahatlıkla yiyor. Çok da severek yediği bir tabak.



Somon bowlun mantığı, kaliteli bir… pic.twitter.com/wkKa7odzdO — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2026

"BENİM ÇALIŞTIĞIM EN RAHAT SPORCULARDAN BİRİ"

Şef Sinejan Kaya: Maç günlerinde tabii ki biz ekstra dikkat ediyoruz. Daha çok karbonhidrat ağırlıklı ürünler tüketmesini sağlıyoruz. Bizim amaçladığımız şey, tek başına maçın ilk 15 dakikasında gösterdiği performanstan ziyade 90 dakika boyunca aynı performansı sergilemesini sağlamak. Kendisi de zaten bu konuda çok disiplinli. Oldukça dikkat ediyor ve gerçekten benim çalıştığım en rahat sporculardan biri diyebilirim. Çünkü hiçbir şeyi ayırmıyor, her şeyi severek yiyor ve çok da güzel besleniyor.

📺 HT Spor, Torreira'nın mutfağında! 🍽️



🗣️ Şef Sinejan Kaya: Maç günlerinde tabii ki biz ekstra dikkat ediyoruz. Daha çok karbonhidrat ağırlıklı ürünler tüketmesini sağlıyoruz. Bizim amaçladığımız şey, tek başına maçın ilk 15 dakikasında gösterdiği performanstan ziyade 90 dakika… pic.twitter.com/xzyqYRpvSl — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2026

"İTALYAN MUTFAĞINI ÇOK SEVİYOR"

Çağatay Çelik: En sevdiği mutfak hangisi?

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Şef Sinejan Kaya: İtalyan mutfağını çok seviyor. Bir de Uzak Doğu mutfağını çok seviyor; içerisinde soya sosu ve susam yağı olan şeyleri yemeyi çok seviyor. Yaprak sarmasını hiç sevmiyor. Yemekle birlikte yoğurt yemeyi sevmiyor ama granolayla birlikte hafif böyle fıstık ezmesi ve balla lezzetlendirdiğimiz bir yoğurdu yine yiyor. Türk mutfağında kebap çok seviyor. Onun dışında bizim annelerimizin gün tabaklarının vazgeçilmezi olan mercimek köftesi ve kısır vardır. Onları tabii ki biraz daha şef dokunuşlarıyla, zenginleştirerek tabaklarda sunuyorum.

📺 HT Spor, Torreira'nın mutfağında! 🍽️



🗣️ @ccelikcagatay: En sevdiği mutfak hangisi?



🎙️ Şef Sinejan Kaya: İtalyan mutfağını çok seviyor. Bir de Uzak Doğu mutfağını çok seviyor; içerisinde soya sosu ve susam yağı olan şeyleri yemeyi çok seviyor.



Yaprak sarmasını hiç sevmiyor.… pic.twitter.com/hfIjmP6cKq — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2026

"EMPANADA YEMEYİ TERCİH EDİYOR"

Çağatay Çelik: Uruguaylı ve Arjantinli futbolcularda kırmızı et kültürü vardır.

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Şef Sinejan Kaya: Diyetinin dışına haftada bir gün çıkıyoruz. Çıktığımız günler empanada yemeyi tercih ediyor; empanadayı çok severek yiyor.

📺 HT Spor, Torreira'nın mutfağında! 🍽️



🗣️@ccelikcagatay: Uruguaylı ve Arjantinli futbolcularda kırmızı et kültürü vardır.



🎙️ Şef Sinejan Kaya: Diyetinin dışına haftada bir gün çıkıyoruz. Çıktığımız günler empanada yemeyi tercih ediyor; empanadayı çok severek yiyor. https://t.co/nvybAv5RNE pic.twitter.com/O1jibEkPDZ — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2026

"SAHADAKİ PERFORMANSININ YÜZDE 40'I MATE ÇAYINDAN GELİYOR"

Şef Sinejan Kaya: Mate çayı, içerdiği kafein sayesinde çok ciddi enerji veren ve fiziksel uyanıklık sağlayan bir ürün. Çok severek içiyor ve samimi olarak söylüyorum: Dürüst olmak gerekirse sahadaki performansının %40'ının mate çayından geldiğine inanıyorum.