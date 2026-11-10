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        Haberler Gündem Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi

        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama, 4'ü ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Şüphelilerden Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

        Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı'nın ise tutuklanması talep edildi.

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