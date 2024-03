Ceyhan ilçesi merkezli 6.3 büyüklüğünde depremi 1998 yılında yaşayan Adana, geçen seneki 6 Şubat depremlerinden sonra, 25 Temmuz 2023'te de Kozan merkezli 5.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Adana'da zaman zaman artçı depremler de meydana geliyor.

"ADANA'NIN KUZEY İLÇELERİNİ ETKİLER"

Kayseri civarında 1702'de, 1717'de 1845'te on binlerce insanın öldüğü depremler var. Burada Sarız Fayı, Develi Fayı, Erkilet Fayı, Yeşilhisar Fayı, Erciyes Fayı gibi Orta Anadolu'nun fay sisteminin bileşenlerini oluşturan faylar var. Bunlar hep aktif faylar. Yani o faylar üzerinde de 7-7.5 büyüklüğünde depremlere kaynaklık etmiş, Kayseri'yi yıkmış, on binlerce can kaybı olduğuna göre bu tür depremlerde Adana'yı ve çevresini özellikle kuzey ilçelerini muhakkak ki etkileyecektir."