Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşmek üzere olan 7 yaşındaki görme engelli kızını fark eden 33 yaşındaki anne Semire Aktürk, kucağındaki 5 yaşındaki oğluyla hamle yaptı. Anne ve 2 çocuğu, 6. kattan düştü. Aktürk ve oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Mardin'de yürekleri yakan trajik olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında meydana geldi.
GÖRME ENGELLİ KIZI DÜŞMEK ÜZEREYDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Semire Aktürk (33), balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i (7) fark etti. Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni (5) ile birlikte müdahale etmek istedi.
ANNE 2 ÇOCUĞUYLA BALKONDAN DÜŞTÜ
Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ANNE VE OĞLU ÖLDÜ, KIZIN DURUMU AĞIR
Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VALİ AKKOYUN AÇIKLAMADA BULUNDU
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Akkoyun, yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğü ve sağlık ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. Sağlık ekiplerimizce söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. Sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 33 yaşındaki anne ve oğlu hayatını kaybetmiştir. 7 yaşındaki kızının Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmektedir. Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum" dedi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da yaptığı açıklamada, Semire Aktürk'ün Kızıltepe Devlet Hastanesi, laboratuvar teknisyeni olarak görev yaptığını belirterek, "Mesai arkadaşımız Semire Aktürk geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
"İLK ÖNCE BİR ÇOCUĞU DÜŞÜYOR"
Olayın ardından, yardıma koşan ilk kişilerden olan İsmet Ketboğa, o anları anlatarak, “Oradan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördük. Hemen olay yerine gittik. Bir bayan iki çocuğuyla yerde. Biz hemen 112’yi aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ondan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdılar. Kızıltepe çok talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklar görme engelliymiş. Galiba ilk önce bir çocuğu düşüyor. Ondan sonra ikinci çocuğu kucağındayken düşüyor. Allah rahmet eylesin” dedi.