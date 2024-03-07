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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic

        Beşiktaş'ta Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Ante Rebic'le yollar ayrılacak. Senelik 2.5 milyon Euro kazanan Hırvat futbolcunun yerine yaz döneminde kaliteli bir takviye yapılacak. Oynadığı 22 resmi maçın sadece 7'sine ilk 11'de başlayabilen Rebic toplam 711 dakika süre aldı.

        Giriş: 07.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:40
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        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
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        Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic, hayal kırıklığı yaratan transferlerin başında geliyor.

        5 HOCANIN DA GÖZÜNE GİREMEDİ

        Galatasaray derbisinde 3 maç sonra kadroya dönse de süre alamayan Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 5 hocanın da gözüne giremedi. Son olarak göreve gelen Fernando Santos da tecrübeli oyuncudan faydalanmak istese de gerek düşük idman performansı gerekse de mental sıkıntılar nedeniyle formayı unuttu.

        2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

        Santos, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında kadroya almadığı Rebic'i, Galatasaray derbisi kafilesine dahil etse de süre vermedi. Performansı ile kanat bölgesindeki rekabette çok geride kalan Rebic ile yeni sezonda yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar, senelik 2.5 milyon Euro kazanan ve 1 yıl kontratı kalan Rebic'i gönderip yerine kaliteli bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

        SADECE 7 KEZ 11

        Beşiktaş'ta bu sezon 22 resmi maçta oynayıp sadece 7'sine ilk 11'de başlayabilen Rebic toplam 711 dakika süre aldı. Milan'dan transfer edilen Rebic için bonservis bedeli ödenmezken 280 bin Euro imza parası ve senelik 2.5 milyon Euro yıllık ücret verilmişti.

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