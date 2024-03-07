Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic

Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic, hayal kırıklığı yaratan transferlerin başında geliyor.

5 HOCANIN DA GÖZÜNE GİREMEDİ Galatasaray derbisinde 3 maç sonra kadroya dönse de süre alamayan Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 5 hocanın da gözüne giremedi. Son olarak göreve gelen Fernando Santos da tecrübeli oyuncudan faydalanmak istese de gerek düşük idman performansı gerekse de mental sıkıntılar nedeniyle formayı unuttu.

2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR Santos, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında kadroya almadığı Rebic'i, Galatasaray derbisi kafilesine dahil etse de süre vermedi. Performansı ile kanat bölgesindeki rekabette çok geride kalan Rebic ile yeni sezonda yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar, senelik 2.5 milyon Euro kazanan ve 1 yıl kontratı kalan Rebic'i gönderip yerine kaliteli bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.