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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor

        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor

        İstanbul Eyüpsultan'da bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, anne-oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır makamlarıyla sanığın iadesi için irtibata geçildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:16
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        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'da kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra annesiyle Mısır'a kaşan şüpheliye ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı." dedi.

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        Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan ve annesi tarafından yurt dışına kaçırılan 16 yaşından küçük sürücüyle ilgili açıklamalarda bulunan Tunç, şunları paylaştı:

        Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı. Mısırla bizim suçluların iadesine ilişkin adli yardımlaşma anlaşmamız var. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Tabii, buna benzer artık ülkemizde suçla mücadele noktasında hem mevzuat hem de uygulama anlamında önemli çalışmamız var. Özellikle suçun kaynağında önlenmesi önemli. Suç meydana geldikten sonra, zarar ortaya çıktıktan sonra yargılama süreçleri de elbette önemli ama asıl 18 yaşından küçük, ehliyeti olmayan birisinin trafiğe çıkmış olması ve kazaya sebebiyet vermesi. Tabii ki burada özellikle o çocuğu kaçıran annesi bakımından da şu an bir soruşturma söz konusu.

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