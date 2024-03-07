Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'da kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra annesiyle Mısır'a kaşan şüpheliye ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı." dedi.

REKLAM Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan ve annesi tarafından yurt dışına kaçırılan 16 yaşından küçük sürücüyle ilgili açıklamalarda bulunan Tunç, şunları paylaştı: