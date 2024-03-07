Berna Laçin'in doktoru: Çok nadir gözüken bir vaka, ders olarak okutacağız
Acil olarak ameliyata alınan oyuncu Berna Laçin, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Laçin, 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını söylerken, Laçin'in doktoru; "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dedi
1 Mart'ta omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata giren Berna Laçin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Dokuz saat süren bir ameliyattan çıktığını ifade eden Berna Laçin, doktorunun "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dediğini aktardı.
Hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Berna Laçin, doktorunun kendisine verdiği bilgileri takipçilerine duyurdu: Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı; "Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız."
Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta - on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye…
Yanımda olduğunuzu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…