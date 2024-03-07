Fethiyespor yenilgiyi unuttu
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Devre arasında teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Selahaddin Dinçel geri döndükten sonra çıktığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Muğla temsilcisi alt sıralarla bağını kopardı. Grupta puanını 35 yaşah Fethiyespor pazar günü İskenderunspor'a konuk olacak.
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