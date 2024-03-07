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        Fethiyespor yenilgiyi unuttu

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:35
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        Fethiyespor yenilgiyi unuttu
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Devre arasında teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Selahaddin Dinçel geri döndükten sonra çıktığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Muğla temsilcisi alt sıralarla bağını kopardı. Grupta puanını 35 yaşah Fethiyespor pazar günü İskenderunspor'a konuk olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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