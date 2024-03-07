ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu? ABD Büyükelçiliği iddialara yanıt verdi

Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurusunda yaşadığı zorluklar 2 yılı aşkın süredir kamuoyu gündeminde sıkça yer alırken, zaman zaman ABD vize başvurularında yaşanan zorluklara ilişkin iddialar da ortaya atılıyor.

1 YIL SONRASINA RANDEVU BULUNUYORDU

Schengen ülkelerine vize başvurusunda bulunmak için randevu bulmak uzun zamandır bir hayli zor. Aynı durum bir süre öncesine kadar ABD için de geçerliydi, özellikle 2022 yazında yaşanan zorlu sürecin ardından bu konuda çalışmalar artırılmıştı.

Ağustos 2022'de Ankara'da sadece acil durumlar için randevu alınabiliyor, İstanbul'da ise başvurular için bir yılı aşkın bir süre beklemek gerekiyordu. O dönem ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bunun Türkiye'ye özgü olmadığını, pandemi sonrası dönemde personel eksikliği yaşandığı ifade etmişti.

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Aradan geçen sürede bugün baktığımızda ABD vizesi için başvuruda bulunmak istediğimizde Ankara, İstanbul ya Adana'da randevu için çok uzun süre beklenmediği görülüyor.

7 Mart günü ABD vize başvurusundan bulunmak için İstanbul ve Ankara'da en yakın tarihler

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında 8 milyona yakın kişi, ABD'yi turistik ya da iş amaçlı ziyaret etmek için gereken B1-B2 tipi vize türüne başvurdu. 2023 yılında 7 milyon 745 bin 108 B1-B2 vizesi için başvuruda bulundu. Bu başvuruların 5 milyon 902 bin 425'i onaylanırken, 1 milyon 842 bin 683'ü reddedildi.

HABERTÜRK'E ÖZEL AÇIKLAMA

ABD'yi turistik ve iş amaçlı gezmek için dünyada artan talebin yanı sıra Türkiye'de son günlerde ABD vizesi için gerekli mülakat görüşmelerin dikkat edilmediği, direkt başvurunun olumsuz sonuçlandığına dair iddialar yer aldı.

Habertürk, Türk vatandaşlarının ABD vize başvuru sürecinde gündeme gelen soruları ABD Büyükelçiliği'ne sordu. ABD Konsolosluğu Sözcüsü Habertürk'e özel yaptığı açıklamada, ABD'nin Türk vatandaşlarının vize talebini karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ve başvuruların ilgili yasalara sıkı sıkıya bağlı kalınarak sonuçlandığını belirtti.

"ABD'NİN TÜRKİYE MİSYONU YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

ABD Konsolosluğu Sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"2023 yılında, ABD neredeyse tarihi sayılabilecek bir düzeyde 10,4 milyon göçmen olmayan vize türüyle ilgilendi.

Amerika Birleşik Devletleri, iş ve turizm amaçlı yaklaşık 8 milyon kişiye vize verdi, bu 2016'dan bu yana bir rekor oldu.

ABD'nin Türkiye Misyonu, ABD yasalarına ve Dışişleri Bakanlığı politikasına bağlı kalarak, Türk vizelerine yönelik benzeri görülmemiş talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmakta. Tüm başvurular, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na sıkı sıkıya bağlı olarak karara bağlanır ve kıdemli konsolosluk memurları tarafından incelenir."

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