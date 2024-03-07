Kapıdaki büyük tehlike Marmara Depremi, göçmen, su ve trafik sorununun yanı sıra; uluslararası trafiğin yoğun olduğu marka bir megakent olan İstanbul’da asayiş konusu da ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Güvenli Fatih Tanıtım Toplantısına katıldı. Bu toplantıda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da ilçede hayata geçirdikleri önemli projeleri anlattı.

Göreve gelmesinden itibaren organize suç örgütlerine ve çetelere karşı büyük mücadele veren Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı veriler, İstanbul’da asayişin seçim sonuçları kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

REKLAM Terörle mücadele kapsamında; İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 9 ayda 278 operasyon yapıldı; bu operasyonlarda 79 terörist sağ olarak yakalandı. Operasyonların 10’u Fatih ilçesinde gerçekleştirildi. FETÖ’ye yönelik 151 operasyon, DEAŞ’a yönelik 101 operasyon, sol terör örgütlerine yönelik ise 84 operasyon düzenlendi. Terörün finansmanına ilişkin İstanbul’da düzenlenen 18 operasyonda 5 milyon 477 bin 324 TL ele geçirildi. 8 BOMBALI EYLEM ÖNLENDİ İstanbul’da 9 aylık sürede 8 bombalı terör eylemi engellendi. Planlanan terör eylemlerinden 1’i Fatih ilçesindeydi. 28 Ocak’ta Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısında, iki terörist 10 saat içinde yakalandı. 6 Şubat’ta ise Çağlayan Adliyesi’ne yönelik saldırıda 2 terörist öldürüldü. ORGANİZE ÖRGÜTLERİN 4’TE 1’İ İSTANBUL’DA İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik 112 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 90 organize örgüt çökertildi. Operasyonlarda 27 milyar 181 milyon TL maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. Türkiye genelindeki operasyonlarla kıyaslandığında toplam 384 organize suç örgütü çökertildi. Bu çete ve organize suç örgütlerinin 4’te 1’i İstanbul’da. Tefecilere yönelik İstanbul’da 38 operasyon yapıldı. Kaçakçılarla mücadelede 828 operasyonda 624 milyon TL değerinde vergi kaybı önlendi. 1 milyon 115 bin TL’lik akaryakıt, 331 bin TL’lik alkollü içki, 552 bin TL’lik sigara, 52 milyon 518 bin TL’lik makaron ele geçirildi. REKLAM İSTANBUL UYUŞTURUCU TRAFİĞİ İstanbul’un uyuşturucu trafiği ve uyuşturucu haritası da oldukça dikkat çekici. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik 6 bin 400 operasyon yapıldı. Kullanıcı ve sokak satıcılarıyla ilgili 35 bin 22 olay yaşandı. 49 bin 488 kişi gözaltına alındı; bunların 4 bin 413’ü tutuklandı, 2 bin 243’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 14 ton uyuşturucu, 20 milyon adet uyuşturucu hap, 4 bin kök kenevir ele geçirildi. Fatih ilçesinde de 1 ton uyuşturucu, 53 bin adet uyuşturucu hap, 97 kök kenevir ele geçirildi.