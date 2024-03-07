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        Vali Akbıyık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:53
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        Vali Akbıyık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akbıyık, mesajında, sevgi, saygı, hoşgörü duygularıyla toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli güç olan kadınların, yeryüzünde merhametin, şefkatin ve sevginin sembolü olduğunu belirtti.

        İnsana saygının değerlerin, kültürün, tarihimizin ve sosyal hayatımızın temel dinamiği olduğunu ifade eden Akbıyık, toplumun yarısını oluşturan kadınları dışlayan anlayışın sadece kadınlar için değil toplum için de büyük bir eksiklik olduğunu bildirdi.

        Bu bakımdan kadınların aile, eğitim, iş ve toplumsal hayatın her alanında karşı karşıya kaldığı sorunların çözüme kavuşması amacıyla Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ve özellikle son 20 yılda reform niteliğinde yasal düzenlemeler ve uygulamaların hayata geçirildiğini kaydeden Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Hayata geçirilen düzenlemeler ve uygulamalar sonucunda kadınların eğitiminde önemli mesafeler kat edilmiş, sağlık hizmetlerinden ileri düzeyde yararlanmaları sağlanmış, diğer taraftan çalışma hayatında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Artık kadınlar sosyal hayatta, iş yaşamında ve karar alma mekanizmalarında her geçen gün daha çok yer almaya başlamıştır. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan, ülkemize hizmetleriyle değer katan, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemiz olmuştur."

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