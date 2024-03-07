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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hayalleri sadece kendi siyasi çıkarları. Gelin bunların devrini kapatalım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:34
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Mersin ülkemize ve dünyaya kardeşlik dersi veriyor. Mersin Türkiye Yüzyılı'nın öncülerinden olacak. Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Şu anda karşımdaki katılıma bakıyorum. Bugün Mersin'de 85 bin kişi burada. Maşallah, Mersin bir başkasın bugün. Mersin gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyecek.

        "MERSİN'İ BUNLAR GERİLETTİ"

        Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı. CHP belediyesi. CHP belediyesi Mersin'e ne verdi. Mersin'i bunlar geriletti. Öyleyse bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Bunların genel merkezleri ne ki Mersin'de teşkilatları ne olsun. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına. Emin olun hepsi yalan. Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiklerini.

        "BUNLARIN HAYALLERİ SADECE KENDİ SİYASİ ÇIKARLARI"

        Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Geriye düşen Mersin'imizin hesabını artık sormayacak mısınız? Mersin lafa gelince mangalda kül bırakmayan bu zübük siyasetçi tipleri sırtında taşımak zorunda değil. Bunların hayalleri sadece kendi siyasi çıkarları. Gelin bunların devrini kapatalım. 31 Mart'ta Atatürk istismarcılarını gönderelim.

        "MERSİN'E 210 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KAMU YATIRIMI YAPTIK"

        Mersin ülkemizin hem demografik olarak çok zengin hem de hala göç alan bir şehridir. Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. İkinci devlet üniversitesi olan Tarsus Üniversitesi'ni açtık. Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere 49 sağlık tesisini inşa ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde 3475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Halen inşası süren çok sayıda yol projemiz var.

        Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek."

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